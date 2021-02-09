Spor programı adı altında, reyting uğruna kavga izliyoruz. Yol gösterici, bilgilendirici cümleler ara ki bulasınız. Kaliteyi ve güncellemeyi bir türlü yakalayamadı eski futbolcu, hakemler. Şu bir gerçek; kendilerini güncellemiyorlar. Bazı meslektaşlarımız da öyle. Futbol oyun kuralları sezon öncesi ve sezon arasında değişime uğrar.

Kim yapar; UEFA. Sonra üye ülke federasyonlarına yollar, onlar da hakem kurullarıyla seminerlerde hakemlere anlatırlar. Yorumlarda fanatikleri durmadan gazlayan, sponsor maaşlarını cebe indirenler, bu seminerleri takip edip kendilerini güncelliyorlar mıdır ?

Sanmıyorum çünkü söyledikleriyle sahada hakemlerin uygulaması bambaşka oluyor. Bazı kurallar yenilenmiş yorumcu beyefendilerin, futbolcuların, kulüp sportif direktörlerin haberi yok! TFF ve MHK buna önlem almalı. Bu değişiklikleri medya üzerinden kamuoyuyla paylaşmalı.

Sonra kulüplere bir hakem yollayıp futbolculara anlatmalı.

Artık ne kadar öğrenebilirlerse?

Yoksa ikinci yarı şampiyonluk küme düşme maçları derken sahada futbolcular kenarda teknik adamlar hakemleri hırpalayacak korkarım!



YABANCILAR LİGİ

A Spor'da yayınlanan ve Mustafa Göksu'nun moderatörlüğündeki programda iki ilginç istatistik ekrana getirildi. Rakip kaleye en çok şut atan ve en çok ikili mücadele kazanan 10 oyuncunun listesi. Her ikisinde de sadece bir Türk futbolcunun ismi geçiyordu. Y. Malatyasporlu Adem Büyük! Sonra Türk futbolu niye geriliyor diye ağlıyoruz. Başta TFF olmak üzere kimin umurunda ki.... Hala yabancı sayısı peşinde koşuşup duruyorlar!



EN MANTIKLISI ÇEBİ BASKAN

Ara transferde en akıllı işi Beşiktaş yaptı. Daha doğrusu Başkan Ahmet Nur Çebi mantıklı davrandı. Çebi ne medyanın ne de sosyal medyadaki fanatiklerin gazına geldi. Menajerlere de yüksek komisyon kazanma fırsatını tanımadı. Kulübün parasını içeride tuttu. Özellikle Sergen hocanın istediğini belirttiği Mandzukic ile Hulk transferlerinin gerçekleşmeyeceği belliydi. Çebi, Beşiktaş'ın verebileceği rakamı söyledi geri adım atmadı. Yüksek fiyatla açılışı yapan menajerler güya iyi bir indirim yapma bahanesine rağmen, kulübün parasının fazladan çıkması önlendi. Ne yaptı Çebi ve yönetimi ? Siyapbeyazlı taraftarın sevdiği "Tosun Paşa"sı, müthiş golcüsü Cenk Tosun'u İngiliz kulübü Everton'dan getirdi artı puan kazandı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın adeta çalınan minareye kılıf uydurarak yaptıkları bol dolambaçlı para ödemeli transferleri ileride UEFA tarafından başları ağrıtacak iken, Beşiktaş'ın öyle bir derdi olmayacak!



VAR MISIN? YOK MUSUN?

Fatih Terim'e bir haller oldu. Sanırım yoğun lig maçları trafiği ve sıkıntıdan afalladı. Çünkü hepimizi şaşırtan laflar etmeye başladı. Kararsızları oynar gibi. Daha önce "Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor sonra yokum." demişti. Şimdi de "Yakın zamanda transfer listemi açıklayacağım." açıklamasını yaptı. Sanırım kulüpte dengeler değişime uğrayacak.. Fatih hoca boşa cümle kurmaz!