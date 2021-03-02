ÜLKEMİZDE kadınlar ligi vardı. Pandemi başlangıcından bu yana oynatılmıyor. Kulüpler bu durumdn hiç memnun değil. Kadınlar ligi, TFF'nin gelişim departmanına bağlı profesyonel diye geçiyor. Gerçi bu ligde oynayan futbılcuların çoğu profesyonel ve ülke milli takımlarında oynayan oyuncular. Kadın futbolumuzun da sorunları dağlar kadar. Ama şu anda en büyük dertleri bir yılı aşkın süredir maç yapamadılar, hatta antrenman yapamasalar da.... Sonuçta profesyonel liglerimiz erkeklerde oynanıyor. Kadınlar kategorisindeki lig de gayet kovid önlemleriyle oynanabilir. TFF bu yönde adımı atmalı...

GÖZTEPE TARİHİ

Yıllarca sahaların tozunu beraber yuttuğumuz meslektaşım, can dostum Sinan Genç, Göztepe tarihini bilen son kırk yılın canlı şahididir. Kendi sosyal medyasında birebir şahit olduğu ve eski futbolcu ile yöneticilerin ağızlarından dinlediği sarı-kırmızı gerçek hikayelerini yazıyor. Özellikle Gürsel Aksel ve Ali Artuner ile ilgili yazdıklarında para yerine kulüp sevgisinin nasıl hayati önem taşıdıklarını okurken insanın tüyleri diken diken oluyor.

Özellikle Göztepe'nin hem Türkiyede hem de Avrupa'da estiği 60'lı yıllar başarının nasıl geldiğini anlamış olursunuz. Göztepe son elli yıldır Süper Lig'in puan cetvelinin ilk dört sırasına giremediği gibi müzesine götürdüğü kupada da yok maalesef! Takıma karşılık sarı-kırmızılı taraftarın coşkusu her ortamda desteği dünyaca ünlü.

Diyeceğim o ki ben başkan Mehmet Sepil ve Ünal Karaman'ın yerinde olsam; efsane takımın 1960-1970 arası gösterdiği başarılarda o zamanki oyuncuların hikayelerini, takıma olan bağlılıklarını anlatır dinlemelerini sağlarım. Çünkü ligde süreli orta sıralara oynayan takım olmak ara sıra düşmeme tehlikesi yaşamak Göztepe ve taraftarına yakışmıyor. Müze artık bir kupa daha görmeli. Geç bile kalındı!

HAKEMİN SUÇU NE?

Türk futbolu dünyada marka değil. Son 10 yıldır da Avrupa kupalarında olmadığımız gibi durmadan da küme düşüyoruz. Dünyada en çok tanınan hakemimiz ise Cüneyt Çakır ile Türk hakemliği. Çakır, Avrupa ve dünya şampiyonası finallerinde düdük çalmaya devam ediyor. Gerçi çok bilen bizler bu başarıyı da küçümsüyoruz! Her sezon durup dururken yabancı hakem tartışmasına giriyoruz. Yani futbolumuzun tek arızası hakemler mi? Kulüplerimiz ekonomik yönden batmış durumda. Takımlar Edirne'den öteye geçemiyor. Sahaya taş çatlasa 4 Türk, kalanı yabancı futbolcuyla çıkıyor, yine de başarı gelmiyor ama tek suçlu hakemler mi diyeceğiz...