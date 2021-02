Bizim ligde takımlar "işlerine göre" isyan ederler. Örneğin en çok maçlardaki sürelerle.

Hele hele maç kritikse..

Seksen dokuzuncu dakikada önde olan taraf da, geride olan da mutlaka uzatma dakikalarını görünce tabelada itiraz ederler. Strese girerler..

Neden geriliyorlar? Kanımca her zamanki kural bilmezlikten. Uzatma dakikaları için hakem ve yardımcıları maç boyunca oyuncu değişikliği ve sakatlıktan dolayı saatlerini durdururlar!

Doksanıncı dakikada da duran toplam süreyi eklerler. Bu üç dakikada olur, 13 dakikada. Ne kadar durduysa; kıyameti koparmaya gerek yok!

O BİR DÜNYA YILDIZI

Evet Mesut Özil sadece futboldaki yeteneğiyle dünya yıldızı değil. Saha dışındaki karakteriyle, davranışıyla da popüler.

Özil'in sosyal medyada 27 milyon takipçisi var.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor'un toplamdaki takipçi sayısı 24 milyonu anca bulabiliyormuş!

Yani Fenerbahçe aslında bir reklam yıldızına da sahip sayılır...Ancak ilginçtir ki, rakip takımların fanatik taraftar ve özellikle eski yöneticileri durmadan Mesut'u eleştirmek için laf üzerine laf giydirmeye çalışıyorlar. Rahat bırakın Mesut'u!

GÖZTEPELİLER OYLAMAYA

Avrupa merkezli bir spor websitesi her yıl olduğu gibi 2020 yılının en beğenilen stadı adayları arasına Gürsel Aksel'i de koydular. On yıldır düzenliyorlar. Bundan sitenin editörü Michael Karas'ın maille bana ulaşmasından haberim oldu. Ve Göztepelilere, Türk sporseverlere çağrıda bulunmam için elçi olmamı rica etti. Haberini gazetemizde yapmıştık. 7 Mart'a kadar sürecek internet sitesine dünyanın her yerinden futbolseverler 20 stadı görsellerine bakıp oylayacak.

Türkiye'den Aksel'in yanısıra Çorum Şehir Stadı'da bulunuyor. Gürsel Aksel Stadı kazanırsa Göztepe'nin de dünyada tanıtımı artacak .

Ben oylamayı yaptım bile...

YABANCI KRALLIK

TFF'nin sitesindeki "Gol Krallığı" sıralamasına bakın.

Futbolumuzdaki çarpıklığın bir göstergesini daha görürsünüz.

İnceledim... İlk dörtte yabancılar var: Boupenza, Larin, Aboubakar, Maxim... Sonrası.

İlk ondaki tek Türk golcü Adem Büyük...Yazık fakat yazık bu kadarla da bitmiyor. İlk yirmi içinde gözleriniz yorulur Türk futbolcu ismi aramaktan.

O yüzden boşverin.

80 Milyonluk ülkemizde golcü yetiştiremiyoruz. Milli takıma golcüyü zaten yurt dışında oynayanlardan buluyorduk.

İçlerinde Cenk Tosun döndü, İngiltere'den kiralık. Maşallah dört büyükler başta olmak üzere futbolcu yetiştirme yerine sadece yarışmacı oyuncular peşindeyiz. Sonra on yılda bir gelen küçük başarılarla sevinelim coşalım.

Ha bu arada yabancı oyuncularla birlikte menajerlere kaptırdığımız dövizler nerede kullanılıyor acaba?