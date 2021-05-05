Bence herkesin ortak kanaati:

Beşiktaş şampiyonluğu hak etti.

Gönüllerin şampiyonu olmak yetmiyor, matematiksel de garantilemek önemli. Süper Lig'de şampiyon belli olacak ve küme düşenler de.

Şu an büyük avantaj Beşiktaş'ta. Kime sorsanız Beşiktaş'ın bu saatten sonra şampiyonluğu kaptırmayacağı görüşü var. Ama "eldeki kuş daldaki kuştan daha önemlidir" gerçeği var. Lig bitmediği sürece her şey olabilir. Daha önceki yıllarda yaşamıştık bunları. Bence Galatasaray ile Beşiktaş'ın oynayacağı derbi maç sonucu netleştirecektir şampiyonun kim olacağını. Puan cetvelinde birinci sırayı kaptırmaması önemli yoksa büyük travma yaşar. Beşiktaş önümüzdeki sezon "Şampiyonlar Ligi müziğini" duymak istiyorsa işi sıkı tutmalı!



Lig mi? Turnuva m ı?

Geçen yıl pandemi yüzünden Kadın Futbol Ligi erkenden sonlan-dırılmıştı. Bu sezon da yapılamaya-caktı. Ama TFF Gelişim Direk-törlüğü bir projeyle, sponsor buldular. Maçların Antal-ya'da oynamasını sağladılar. Gerçi lig değil, turnuva şek-linde! Buna da şükür. Keşke buna 2. ve 3. Lig takımları da dahil edilebilseydi. Gelişim direktörü Oğuz Çetin bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulun-muş. Amaçlarının kadın futbolunu marka haline getirmek olduğun belirtmiş. Kadın futbolunun sıkıntı-ları çok büyük. Ekonomik ve tesis olarak. Altyapıdan gelen büyük bir futbolcu potansiyeli var. Ve onlar iki sezondur oynayamı-yorlar! Üstelik A Milli takım düzeyinde hiç de başarılı sonuçlar alınmıyor! Oğuz hocam UEFA'nın kadın futbolu için kaynak desteği olacağını belirtmiş. Bu kaynak kulüplere aktarılabilecek mi? Merak ediyorum.



Final yakısır

Fırat Aydınus lig bitiminde yaş haddi kuralından, düdüğüne veda edecek.

Sanırım 20 yıla yakın hem Süper lig hem de Avrupa kokartıyla yeşil sahalarda maçlar yönetti. MHK'nın derbiler ve kritik maçlarda en güvendiği isimlerden biri oldu.

Bence de Türkiye'nin Cüneyt Çakır'dan sonra en başarılı hakemiydi.

Son dört beş haftadır da Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin maçlarını yönetti. En son kritik Erzurumspor-Başakşehir maçındaydı.

Türk hakemliğini başarılı şekilde temsil etmiş Aydınus'a MHK'nın İzmir'deki Beşiktaş-Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası final maçında görev verme ihtimali bana göre çok yüksek.