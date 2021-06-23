Şampiyona öncesi, özellikle İtalya maçında, milletçe çok ümitliydik. Şahane oyun beklerken, dökülmüştük! Şenol hoca basın toplantısında, kendisi dahil biz medya mensupları olmak üzere herkesi suçlu ilan etti! Yani hoca şokta! Sayın hocam, Türkiye futbol tarihinde olmayan bir lejyonerler zengini kadro elinize verildi... Oyuncuları siz seçtiniz... Biz değil. Juventus, Leicester'de oynayanı mı istersiniz, yoksa Fransa şampiyonu takımdan üç oyuncu mu?. Milan'ın maestrosu Hakan Çalhanoğlu'nu da sayalım diğerleri uzun gelir yazıya...

Üç maçta 8 gol yedik 1 gol zor attık, sıfır puan çektik! Millilerimizin oynadığı oyundan utandık, kahrolduk. Yenilgilere değil! Bizim çocuklar koşamadı. Bizim çocuklardan saha içinde ne yaptığını bilen yoktu. Üç pas yapamadık neredeyse. Seksenli yıllarda bu şekilde oynuyorduk. Yani üst düzey bu profesyonel oyuncuları sahaya kendi başlarına bıraksaydınız kötü sonuçlar alınmazdı diye düşünüyorum. Millilerin başında siz vardınız. Soyunma odasında, maçlarda ne oldu bilemiyoruz. Dünya futbol otoriteleri en başta "Türkiye'nin bir sistemi, oyun planı yoktu" diye notlar verdiler. Kusura bakmasınlar! Başta Şenol hoca olmak üzere, hepsi milli takım üzerinden, ülkemizde çoğu insanın ömrü boyunca göremeyeceği astronomik paralar kazandılar. Milletin yüzünü biraz güldürmek boyunlarının borcuydu. Öyle de kaldı!

ÜMİTSİZ VAKA

Fenerbahçe ilginç kulüp oldu. Özellikle Ali Koç başkan olduktan sonra... Futbolda başarıyı unuttular adeta. Takımlar kamp yapmaya başlayacak, teknik adam hala belli değil. Başkanın son açıklaması da çok tuhaf kaçtı. "Hiçbir teknik adam Türkiye'ye gelmek istemiyor" dedi. Yapmayın Sayın Koç. Ülkemiz yabancı hoca ve futbolcular için para basma makinası ve yaşamı da cennet gibidir. Avrupa'nın gözde ve genç hocaları hariç diğerleri koşa koşa gelir. Keşke gelmek istemeyenlerin isimlerini söyleseydi de merakımızı giderseydi. Sarı-lacivertli taraftarlar iş uzadıkça umutsuzluğa kapılmaya başladı zaten. Tecrübelerim Fenerbahçe'yi ancak Brezilya ya da Alman hocaların ilaç olabileceği yönünde. Başkanın da işi zor. Bu ümitsiz vaka durumu devam eder, gereken teşhisi koyup harekete bir an önce geçmezse taraftarı tutamaz artık. Transfer konusunda Aziz Yıldırım ve Ali Şen'le de fikir alma da iyidir...

TERİM ŞANSI

FANATİKLERİN "Terim şansı" diye fikri var... Geçmiş yıllara baktığımızda; hocayı futbol seviyor ve şans yanında oluyor. Kulübün son seçiminde, yanılmıyorsam beş adaydan dördü "Fatih Terim ile çalışmayacağım" demişti. İçlerinde bu ifadeyi kullanmayan Burak Elmas başkan seçildi. Yani Fatih hoca devam. Zaten görev süresi bittiğinden beri konuşmamış, seçimin sonucunu beklemişti. Başkası olsa, mevcut başkan ve adaylar o sözleri söylediğinde, ifadeleri kaldıramaz "Ben Galatasaray'ı bıraktım" derdi. Ama hoca demedi!