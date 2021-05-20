Köşemi takip edenler bilir; haftalar önce Beşiktaş için "Şampi.." diye söz etmiştim. Tökezledi ama Kartal kupayı bırakmadı, hak ettiği şampiylonluğu ilan etti. Gazeteciliğe başladığım seksenli yılların sonlarıydı. Serpil Hamdi Tüzün'ün oluşturduğu genç takım, hala konuşulmakta özkaynak olarak! Beşiktaş genç takımını Vefa ile Fulya Stadı'nda onlarca kez izlemiştim tabii ki de Sergen Yalçın'ı da...Sonrasında Allah vergisi yeteneğiyle Sergen'i, A takımda ve Milli Takım'da yıllarca takip ettik. Sergen teknik adam olarak zor zamanda geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray gibi, bol keseden transfer harcaması yapılamadığı gibi, çoğu maçlarda santrforsuz oynatmak zorunda kaldı ekibini. Sonuç, hem gönüllerin hem Süper Ligi'in şampiyonu oldu Beşiktaş. Tabii Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticilerin de hakkını vermek gerek. Maddi hem manevi yönden destekleri büyük oldu. Diyeceğim o ki, her kulüp özkaynağın zenginliğini örnek almalı!

TARİH BİLMEZLER

SOSYAL medyada paralı parasız takipçiler edinen birileri türedi. İşleri, tuttukları takımları, güya savunmak! Rakip kulüplerin yöneticileri, futbolcuları ve hatta aile fertlerine dahi belgesiz, kanıtsız iftira, çamur atmaktan çekinmiyorlar. Ekranlar taraftar kavgasından geçilmiyor. Beşiktaş-Karagümrük maçından önce de ortalığı karıştırdılar. Yüzyıllık tarihi birlikteliği, vefası, kardeşliği olan iki kulübü adeta düşman ettiler. Nasıl mı? İçlerinden biri maç önçesi Karagümrüksporlu oyunculara güya para gittiğini ima etti. Ama büyük tepki üzerine tweetini sildi! Sildi de iş işten geçmişti! Karagümrük tarihinde yetişip, Beşiktaş efsaneleri arasına giren Baba Hakkı'nın kemiklerini sızlattılar. Tabii Şeref Bey'in de! Reytinginiz, tıklanmanız batsın.

67 TRANSFER

FENERBAHÇE, Ali Koç döneminde 67 transfer yapmış! Çok büyük paralar vermiş. Menajerlere kaptırılan miktarı ise tahmin edemiyoruz. Ama üç yıldır hayal kırıklığı ve hüsran! Hem transfer hem teknik adam yönünden acemiler tahtasına döndürüldü koca çınar. Koç hep ders almıştır diye düşünüyoruz ama nafile. Duyuyoruz ki İstanbul dışındaki dernekler kendisini desteklemeyeceklerini ilan ediyorlar. Anlaşılan cicim ayları bitmiş!