Avrupa Futbol Şampiyonası başladı. Millilerimiz ne yazık ki İtalya karşısında tutunamadı çok kötü başlangıç yaptı. Yenilmek değil de belki de son on yıldır görmediğimiz bir mahalle takımı havasında görüntü çizmek herkesi üzdü. Galler ve İsviçre kaldı elimizde. Ben her iki maçtan en az bir galibiyet bir beraberlik bekliyorum. Bu da bize gruptan çıkmayı garantiler. Şimdi Milli ruh ile maçları heyecanla bekleyelim

BAŞKAN ALİ KOÇ İÇİN ZOR SEÇİM

Fenerbahçe hocasını arıyor. Spor basınımızda hergün değişik isim zikrediliyor. İşte adları sıkça geçenler: Andre Villas Boas (Portekiz), Rafael Benitez (İspanya), Ralf Rangnick (Almanya), Joachim Löw (Almanya), Paulo Fonseca (Portekiz), Roger Schmidt (Almanya), Jorge Jesus (Portekiz), Marco Silva (Portekiz), Lucien Favre (İsviçre). Fenerbahçe en çok Brezilyalı ve Alman hocayla uyumludur. Nedense Brezilya'nın hocası kalmamış gibi dönüp bakan yok. Yukarıdaki isimlerden sadece Löw merhem olabilir gibi. Benitez'i zaten başkan Ali Koç yalanlamıştı. Üç yıldır taraftarı hayal kırıklığına uğratan Ali Koç hiç maceraya girmemeli. Bu gidişle taraftar da tribündeki yerini alır. Aynı sıkıntılar devam ederse, artık sabrı kalmayanlar beyaz mendil sallarlar! Kariyeri şampiyonluklarla dolu, marka bir ismi getirmeli. Başkası macera olur!

ÇARPIK ORGANİZASYONLAR

Son zamanlarda çok şikayet telefonları alıyorum. Konu şu: Yetkisizlerin düzenlediği tuhaf organizasyonlar çoğaldı... Bunları denetleme zamanı geldi. Özellikle Antalya, İzmir merkezli hotellerde düzenlenen 8-14 yaş arası futbol turnuvalarını... Olabilir, güzel de olur ama bundan hiçbir resmi kurumun haberi yok. Veliler, "oğlum futbolcu olur " ümidiyle çocuklarını yolluyorlar.

EN VAHİM KISMI İSE

Götürenler yol parası, hotel ücreti adı altında binlerce lira topluyorlar! İşin en vahim kısmı ise, başlarında antrenör sandıkların kişilerin lisanslarının olmaması. Üzerlerine imitasyon Milli Takım, üç büyüklerin antrenör eşofmanları geçirenler dahi varmış! Lisanslı antrenörler ilkyardım kursu eğitimi alıyor.

KİMLERE EMANETLER?

Yani antrenörcülük oynayan kişiler çocuk sahada dili kaçsa, ayağı çatlasa, kırılsa nasıl müdahale edecek? Düşünün artık çocuklar kimlere emanet! Ancak çarpık organizasyonlara katılan takımların çoğu amatör kulüpler. Birileri ceplerini dolduracak diye yapılan; küçük, genç çocuklar üzerinden yapılan "ümit tacirliği" kontrol altına alınmalı. İşini bilerek, düzgün yapanlara hiç bir lafımız yok.

TEKNİK ADAM DEDİĞİN

Geçen hafta gördüğüm fotolu bir haber çok hoşuma gitti. Premier Lig bitmiş... 10 gün sonra Leeds United'in hocası Bielsa tatile gitmeyip U-11 takımının minik futbolcularına antrenman yaptırıyor. Kibirlilik yok, üşenmek yok tek derdi çocuklara futbolu sevdirmek. Aklıma bizim Süper Lig geldi.