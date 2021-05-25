Ligin ve gönüllerin şampiyonu demiştik. Ama gerçek başarı hikayesidir aslında; Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimdeki kader arkadaşlarının, görevdeki zorlukları ve yaptıkları... Sayalım; Sergen Yalçın'a güvenmek... Bomboş kasayı bankalar protokolüyle doldurmak. Yüzlerce dava dosyaları ve haciz işlemleriyle mücadele etmek. Geçmiş yönetimce verilmeyen, futbolculara ve çalışanlara 8 aylık gecikmiş maaşlerını ödemek... Eski oyuncularına ve menajerlere havadan 50 milyonluk borç ödemesi... Fenerbahçe ve Galatasaray transfer limitine uymazken, siyah beyazlı yönetim kuralı delmek için hamle bile yapamamıştı. Merkez Hakem Kurulu'yla her alanda mücadele etmek. Ve hakemleri de yenmek! Sezon boyunca 19 yaş altında 5 oyuncuyu kadroda tutmak. Özkaynağa güvenmek. 19 yaşındaki kaleciyle sezonu tamamlamak. Beşiktaş'ın rakiplerini her hafta 'şampiyon' diyen yorumcuları utandırmak.. Sayamayacağımız cendereden çıkıp zafere ulaştı Beşiktaş...

GURURLANDIK

Burak Yılmaz , Yusuf Yazıcı ve Zeki'nin kadroda olduğu Lille Türkgücü Fransa şampiyonu oldu. Hem de milyon dolarlarca kurulan PSG'yi geride bırakarak. Takımın attığı 64 golün 38'inde bizimkilerin payı var. Bu başarı Türkler'i pek sevmeyen Fransızlar'a da şamar gibi gelmiştir.

KAZANAN İZMİR

HEYECAN dorukta.. Son Süper Lig biletini Altay ya da Altınordu kapacak. Dile kolay; Altay 18, Altınordu 51 yıldır özlemde! Siyah-beyazlıların forvet hatttı çok golcü. Altınordu ise takım oyununda daha iyi.. Yarın finalde kim çıkarsa çıksın, kazanan İzmir olacak.

TERİM SORUNU

Fatih Terim'in başkanlarla ilişkisi tuhaf... Onca şampiyonluğa, kupa kazandırmasına rağmen birlikte çalıştığı başkanlarla arası hep limoni! O isimler; Faruk Süren, Özhan Canaydın, Ünal Aysal ve Mustafa Cengiz. Ayrıca Fiorentina ve Milan başkanları. Fatih hoca hep taraftarı arkasına aldı; zaferleri kendine mal etti, başarısızlığında yöneticileri işaret etti... Başkan Mustafa Cengiz'in yüklenmesinden çıkan sonuç bu.