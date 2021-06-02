Beşiktaş Başaşçısı Recep Akkoyun... Efsane Başkan Süleyman Sebalı günlerden bu yana 30 yıldır görevde. Takımın 9. şampiyonluğunu da gördü. Kulübün doktorları ve diyetisyeniyle ortak menü hazırlayıp, Ümraniye ya da deplasmanlarda, yurtdışı dahil muhteşem yemekler yapıyor.

Yani milyon dolarlık futbolcuları besliyor. Recep Bey'in on yaşındaki oğlu Kaan, muhteşem sol ayağa sahip bir yetenek. İnşallah onu da büyüdüğünde siyah-beyazlı formayla sahada görürüz.

FİDAN EKİMİ DEMİSTİK

Beşiktaş'ın evlatları pırıl pırıl. Şampiyonlukta saha içinde 2, yedekte bekleyen 4 altyapı oyuncusun da payı var. Kaleci Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz boy gösterebildi.. Bilal Ceylan, Emirhan Delibaş, Serdar Saatçi, Emre Bilgin çok az süre alabildiler. Rıdvan Milli takıma kadar yükseldi. Sergen hoca bir röportajda , Serdar Saatçi'yi çok övdü ki benim de çok yakın dostum, Bayrampaşa'nın gururlarından Sedat hocanın oğludur. Serpil Hamdi Tüzün dönemi hiç unutulmamıştı. Şimdi yine Beşiktaş özkaynak zenginliği konuşuluyor. Tekrar hatırlatayım; Rıdvan Yılmaz Beşiktaş futbol okulundan keşfedilmedir. Altyapıdan Sorumlu Yönetici Fırat Fidan ve ekibinin planlı çalışması, yakın takibi, ilgisi, Sergen hocaya çocukları yeteneklerini anlatarak önermeleri bu başarıyı doğurdu. Özkaynak zenginlik ve kulübün milyonlarca dövizinin dışarı değil içeri girmesi demektir. Umarım Sayın Fidan ile ekibi altyapıdan ve futbol okullarından daha klas genç yeteneklerin çıkmasına yardımcı olmaya devam ederler.

TEK SUÇLU FATİH TERİM Mİ?

Başkanlarüstü davranışları Fatih Terim'in başını ağrıtmaya başladı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den sonra diğer başkan adayı da Fatih hocayla çalışmayacağını ilan etti. Fatih hocayı taraftar çok seviyor. Ama yöneticilerle onca başarıya rağmen sonu hep sürtüşmelerle noktalanıyor. Mustafa başkanın son açıklamasında "Hocamız kimi istediyse transfer ettim. Ancak yönetim olarak harcadığımız paranın saha içinde karşılığını alamadık. Kaçan iki şampiyonluk 130 milyon Euro'ya mal oldu!" dedi. Musafa başkan neden sadece Fatih hocayı suçluyorsun? Büyük paralarla transfer olunacak diye bir kural yok. Ya da Galatasaray'ın her sezon şampiyonluğu garanti değil ki. Hoca astronomik fiyatlı oyuncular talep etmiş olabilir. Yönetim olarak siz neden milyonlarca doları vermeyi kabul etmiştiniz? Diyeceğim o ki, harcamalar sizi de bağlar. Şimdi kasadan uçan milyon liralar için sadece Fatih hocayı suçlamak da abes.

ALTAY DİKKATLİ OLMALI

Süper Lig Altay'a yakıştı. Şampiyonlukta emeği olanları kutlarım. Ancak dost acı söylermiş misali, uyarıda bulunmak isterim. Takım kadrosu ve oyunu, lige çıkan diğer iki takıma göre zayıf göründü. Takım kurgusunda kaliteli oyuncu yönünden sanki aksaklıklar var. Altay yönetimi ve Mustafa Denizli hoca mutlaka bunları görmüş ve gerekli nokta atışı transferleri yapacaklardır. Yapılması da şart çünkü Süper Lig'de barınmak kolay değil.