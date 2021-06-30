Geçen hafta yazmıştım; Milli Takım'dan dolayı hayal kırıklığını üstümüzden atamıyoruz. Şenol hocanın basın toplantısında söyledikleri de kimseyi tatmin etmemişti açıkçası. Sadece Milli oyunculara yüklenmek haksızlık. Çünkü işin başında Şenol Güneş hoca var. Onun muhabirin " Kendi performansınızı nasıl buluyorsunuz?" sorusuna bozulmasına da anlam veremedim.

Gerçek şu ki Şenol hoca bu şampiyonada sınıfta kaldı! Doğaldır ki eleştirilecek, ayrıca maaşı konuşulacak. Ki öyle de oldu. Bu başarısızlığa rağmen alınan primler, kendisine zam yapıldığı iddiası sosyal medyada tepkiler aldı. Şampiyonaya katılma primine kimse bir şey demez. Ancak Milli Takım patronunun turnuvanın favori üç takımının teknik direktörlerinin ardından en yüksek maaşı alan dördüncü sırada yer alması konuşulur! İlk üçünü araştırın adamların dünya, Avrupa şampiyonlukları var. Bizi geçen Galler'in teknik direktörünün maaşı bile neredeyse onda biri! O maaşları yazmıyorum ki okurken sinirleriniz zıplamasın! Meraklısı internetten öğrenir zaten.

KAYIKÇI KAVGASI

Kongre öncesinde Fenerbahçe'de Yıldırım-Koç yükselmeleri yaşandı. Üç yıldır ortalıkta gözükmeyen eski başkan Aziz Yıldırım, ekibiyle birlikte artık susmayacaklarını söyleyerek alınan başarısızlıklar üzerinden Koç'a yüklendi. Başkan Ali Koç'un karşılığı da çok sert oldu. Gazeteciliğe başladığım yılların başında Fenerbahçe kulüp muhabirliği de yapmıştım. Gazeteci abilerimizin arasında bir söz vardır: "Denizde kum bitmez, Fenerbahçe'de olaysız, habersiz gün olmaz..." Yani bizim meslekte haber sıkıntısı yaşamayız. Misal; Bakın son şampiyon Beşiktaş olmuştur ama üç sezondur ligde olmayan Fenerbahçe ekranda, gazetelerde daha büyük yer kapar! Ali Koç ve ekibinin başırısızlığı ortada.

Hep tersine oldu

Başkan iddialı başladı ama söyledikleriyle, kırılan rekorlar hep tersine oldu! Taraftar memnun değil. Yıldırım bunları söylemek istedi ancak, iyi başladığı konuşmasında sanki Fenerbahçe'nin tek sahibi kendisiymiş gibi konuşmasını bitirmesi iyi olmadı. Tabii kendisini savunmak isteyen Başkan Koç işin dozunu kaçırdı maalesef. Anladığım kadarıyla sayın başkanın sinirli anında gözü görmüyor, kulakları dışarıdaki sesleri duymuyor. Aslolan Fenerbahçe. Harcanan astronomik paralara rağmen başarı yok, bunun cevabını veremiyor, sinirleniyor. Bu ağız dalaşı yüz yıllık markaya yakışmadı.

NECİP UYSAL STADI

Bayrampaşa ilçesi adeta sporcu kaynağıdır. Milli sporcular yetişir. Futbolcu olarak altyapıdan yükselmiş Arda Turan ve Necip Uysal örnek gösterebiliriz. Bayrampaşa Belediye başkanları dünden bugüne spora ve tesise önem vermişlerdi. Dün de Başkan Atilla Aydıner'in açılışını yaptığı Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal'ın adının verildiği spor tesisi törenine Meclis üyesi ve Rumeli Türkleri Derneği Başkanı Tolga Güneş'in davetiyle katıldım. Ünlü sporcuların yaşarken isimlerinin verilerek onurlandırılması çok güzel. Yine aynı bölgede Galatasaraylı Arda Turan'ın da isminin verildiği tesis bulunmakta. Belediyenin bu çalışması diğer ilçe başkanlarına da örnek olur umarım.