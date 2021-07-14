Merkez Hakem Komitesi, Süper Lig hakemlerini açıkladı.

Şaşırtıcı şekilde emekli olduğunu sandığımız Fırat Aydınus'un aynen devam ettiğini gördük. Meğer TFF hakemlik yaşını 50'ye yükseltmiş. İyi olmuş. Çünkü bir Cüneyt Çakır bir de Aydınus şu anda zirvedekiler. MHK'nın can simitleri. Başkan Serdar Tatlı ve ekibi acilen kaliteli genç yetenekli hakemleri meydana atmalı.

Düdük çalmalarına bayrak sallamalarına öncelik vermeli. Türk hakemliğini en büyük sıkıntısı yetişememek! 30 yıla yakındır Çakır ve Aydınus'tan bahsediyoruz. Buna artık bir çare.



VİTOR GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe teknik adamlık konusu uzadığında şüphelenmiştim. Spor medyamızda neredeyse elliye yakın isim telaffuz ediliyordu. Başkan Ali Koç'un "Kaliteli teknik adamlar bize gelmek istemiyor" cümlesini duyduğumda da şüphe etmiştim; Başkan sağ gösterip sol vuracak galiba diye. Ancak ben dahil kimse Vitor Pereira'yı beklemiyordu açıkçası.

Sosyal medya yıkıldı, Koç istifa sesleri yükseldi. Yanlış hatırlamıyorsam Portekizli hoca eski başkan Yıldırım tarafından olaylı şekilde yollanmıştı.

Ayrıca Fenerbahçe geleneğinde şampiyon yapamamış hoca ile yola devam edilmiyor ya da geri çağrılmıyordu.

Sayın Koç yine kendi bildiğini yapmış oldu. Şimdi sıkıntı şu: Eğer taraftar maça alınırsa ve son üç yıldırki görüntü aynen devam ederse yönetimin başı çok ağrır.



HOCA BOSUNA KONUSUYOR

Şenol Güneş hocam ne yapmaya çalışıyor anlayamadım. Konuştukça battığının farkında değil.

Turnuvanın en kötü oyununu oynamışız. İrfan Can'ın golü olmasa sıfır çekeceğiz. Puanlarda sıfır çekmişiz. En golcü oyuncu Burak Yılmaz, kaleyi görememiş! Şenol hocam basın toplantısını yapmana gerek yoktu. Çünki millet hala şokta, hala kızgın. Olan olmuş. Tek gerçek var; Avrupa'nın en ünlü takımlarında koşturan lejyonerlerimizi hiç oynatamadın! Çoğumuz o gözle bakıyor. Varsa milletin bilmediği bu konuda lütfen bunlardan bahset! Yoksa tek suçlu benim de. Nasıl olsa istifa mekanizması ülkemizde uygulanmıyor!



FRANSA'YI BEKLERKEN

Bir futbol şöleni daha bitti. Bir aylık heyecan sonunda İtalya şampiyon oldu. Açıkçası ben Fransa yine şampiyon olur diye düşünüyordum. İkinci favorim İtalya'ydı. Ancak büyük bir gelişim gösteren İngiltere sürprizdi. Avrupa şampiyonasında ilk kez final oynadıkları ve Wembley gibi kendilerine göre futbolun mabedi sayılan evlerinde kaçırdılar. Erken elenirlerdi ama bu sefer Premier Lig takımı gibi oynadılar!

Şampiyonanın enleri: Turnuvanın oyuncusu: Donnaruma.

Turnuvanın teknik direktörü: Manchini ile Southgate. Turnuvanın sürprizi: Danimarka. Turnuvanın hayal kırıklığı: Türkiye. Turnuvanın unutulmaz anı:

Danimarkalı Eriksen'in sahada fenalaşması.