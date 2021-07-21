Transfer dönemi ve yine kulüplerimiz paraları yabancılara ve menajerlere kaptırmaya başladı. Avrupa'da kadroya bile giremeyen futbolculara rüyalarında göremeyecekleri astronomik ücretler ödenecek. Kulüplerimizin çoğu iflasın eşiğinde. Harcama limitlerini de bir şekilde delmeyi beceriyorlar.

TFF yöneticileri de limitler konusunda bir türlü hakkaniyetli kararlar veremiyor. Kulüplerimiz yurt dışına çok fazla oyuncu satamıyor. Satarsa da kazancından fazlasını yeni oyuncu almaya harcıyor! Altyapı fonu diye bir şey yok. Yabancıya milyon doları gülerek veren yöneticiler, söz konusu altyapı olunca eller cebe titreyerek giriyor! Üstün yetenekli genç futbolcularımız telef oldu gitti. Çoğu artık yurtdışına kaçmada buluyor geleceği kurtarmayı.

Sporda astronomik paralar futbolda dönüyor ama Avrupa, dünya şampiyonlukları basketbol, voleybol, güreş, atletizm gibi diğer branşlardan geliyor.

Dünyada yabancıya hayran, kendi öz sporcusuna üvey evlat muamelesi yapan tek ülke biziz, gerçek bu maalesef.



YAPMA BAŞKAN!

G.Saray Başkanı Burak Elmas'ın daha önceki görevlerinde, rakip takımları yok sayan, ne olursa olsun öncelik G.Saray'ındır tavrı vardı zaten. Son açıklamasındaki "İstediğimiz oyuncuyla görüşürüz, centilmenliğe bakmayız" sözleri, ligde çok kavgaların olacağının işareti. Elmas başkan bunu diyor ama kendi oyuncuları Gedson'la ilgili "Bir büyük kulübümüz veremeyeceği yüksek miktarı önermiş" diye serzenişte bulunurken ters köşeye yattığının farkında değil. Fatih hoca saha içinde, başkan Elmas tribünde çok agresif görüntü çizecektir. Bakalım F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimiyle bu konuda başa çıkabilecekler mi? Beşiktaş Başkanı Nur Çebi ağız dalaşına pek girmiyor, az konuşuyor iş bitiriyor, tarzı güzel...

Yüzyıllık markaları birbirine sokacak hareketlere, sözlere sorumluluk sahipleri olarak dikkat etmeliler.



AYIP OLMUYOR MU?

Futbolumuzun kalitesi belli...

Transferde etik kurallarına dikkat edilirdi. Şimdi o da kalmadı.

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda pay sahibi olanlardan biri Ghezzal için Galatasaray'ın ayartmaya çalışması doğal olarak tepkilere neden oldu.

Ülkemizdeki yabancı oyuncular da şaşırıyordur.

Çünkü Avrupa'da bu tür hareketlere izin verilmiyor. 4 büyük kulübümüz arasında bu pek olmuyordu. Ha Beşiktaş Ghezzal'ı istemeseydi araya girilebilirdi. Ne oldu? Cezayirli oyuncunun fiyatı birden yükseldi. Yanı sıra iki kulüp taraftarları da sosyal medyada birbirine girdi. Bana sorarsanız Ghezzal kayıbı büyük olmaz siyahbeyazlılar için. Sergen Yalçın hoca başka oyuncuyu parlatır.