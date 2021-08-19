Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur, derler... Daha önce Halil Dervişoğlu'na saldıran Marcao, geçtiğimiz hafta sonu Galatasaraylıları utandıracak, dünya medyasına servis edilecek skandal görüntüler verdi!

Kerem Aktürkoğlu kulübün ve Türk futbolunun geleceği. Yolun başında.

Gençtir. Ama bir sus işaretine metrelerce koşup, kafa atmak da neyin nesi? Çocuk senin yarı boyunda. Kafa atıyorsun, yumruk sallıyorsun. Türkiye'ye gelmişsin dünyada hiçbir yerde alamayacağın parayı kazanıyorsun, haddini bileceksin Marcao efendi!

Dün yönetim ilk hamlesini yapıp oyuncuyu savunması alınana kadar kadro dışı bıraktığını açıkladı. Sanırım bununla da sınırlı kalmayacak ve devamı da gelecek.

Aslında Fatih hocaya ve Galatasaray yönetimine yakışan Orgi havaalanında Marcao'yu ülkesine göndermekti.



ZOR GEÇECEK

Zor geçecek ilk maçlar kolay geçti...

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, kaldığı yerden devam etti; sezonu 3 gollü galibiyetle açtı. Ortaya koyduğu oyun taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Sergen hocanın ekibi yine şampiyonluğun en büyük favorisi. Fenerbahçe uzun zaman sonra mutlu başladı. Flaş transferler yapan Adana Demirspor'u deplasmanda zor da olsa yenerek moralli başlangıçla taraftarı umutlandırdı.

Gözümüze çarpan en büyük yenilik Vitor Parreira'nın oyuna üç kez format olarak müdahale etmesi oldu. Samatta için parantez açayım; sarı-lacivertli taraftarlar tutmadığı yabancıyı yollatır!



ALTAY HARİKA BASLADI

Trabzonspor da fırtına gibi başladı lige. Eğer bu oyunu sürdürebilirse şampiyonluk adayları arasında devam eder.

Galatasaray da Giresun'u deplasmanda rahat geçti yarışta 'ben de varım' dedi şimdilik.

Geçen haftaki yazımda sürpriz yapar dediğim Altay, kurt hoca Mustafa Denizli ile harika bir başlangıç yaptı. Çok takımın canını yakacaklardır. Mustafa hocanın hedeflediği gibi inşallah Avrupa Kupalarında oynama hakkını elde ederler.

Göztepe'nin beraberliği de iyi başlangıç sayılır. Göztepe artık bu sezon Avrupa Kupalarına katılma hayalini gerçekleştirmeli.

Taraftar bunu hak ediyor...