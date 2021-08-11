Futbola özlem bitiyor. Cuma günü son şampiyon Beşiktaş ile Ç.Rizespor maçıyla Süper Lig perdesi açılacak.

Pandemisiz, sağlıklı, centilmence geçen, sakatlıksız, bol gollü lig diliyorum. Tabii tüm sezon seyircili oynanmasını ümit ediyoruz. Beşiktaş şampiyon kadrosunu korudu. Üzerine nokta atışı transferler yaptı. Alex Teixeria ile taraftarı coşturdu. Yine şampiyonluğun en büyük favorisidir.

Sergen hoca istiyor Başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetimi alıyor. Uyumluluk devam ediyor. Fenerbahçe yine bol transfer yolunu seçti.

Yeni hoca Pereira, 3-4-3 gibi çok riskli sistemle oynatacak.

Defansa çözüm arıyor.

Savunmayı oturtamazsa yol geçen hanı olur. Ve kaliteli golcü de şart.

Sarı lacivertli yönetim bundan önce ünlü yıldız oyuncular alırdı taraftarı coşardı, iki üç yıldır önü kesildi. Galatasaray çok kötü başladı. Avrupa liginde alınan başarısız sonuçlar lige yansırsa Fatih hocanın son dönemi olabilir! Muslera'nın performansı da cabası.

Başkan Burak Elmas'a son maçlar kötü hoş geldin gibi oldu. Trabzonspor sessiz ve derinden gitti. Abdullah hoca elindeki oyuncuları takım yaBaşkan pabilirse yarışa ortak olabilir.

AVCI VE PARA

Beşiktaş Abdullah Avcı'ya 20 milyon TL tutarındaki taksidi ödedi. Ve yine kıyamet koptu. Siyah-beyazlı taraftar Abdullah hocaya öfke kusuyor. Onunla birlikte eski Başkan Fikret Orman'a da. Bu pandemi döneminde verilen para Şampiyonlar Ligi'ne girme gelirinin yarısından fazlası. Sözleşmede varsa doğal olarak hocaya verilecek. Ama Abdullah hoca bir türlü Beşiktaş yönetimiyle masaya oturup indirim konusunda yardımcı olmadı. Hoca zor bir zamanda kulübü taraftarı düşünüp güzellik yapsaydı, Beşiktaşlıların gönlünde olurdu. Şimdi adını bile duymak istemiyorlar!



HAKEMLERİMİZ HAZIR MI?

MHK Başkanı Serdar Tatlı ile eski hakem Erol Ersoy Süper Lig maçlarını yönetecek hakemleri belirleyecekler.

Bu sezon öncesi seminer de cılız geçti.

Dedikodulara göre hakem testlerini de artık göz önünde yapmıyorlarmış.

Anladığım kadarıyla MHK kendini dışarı kapattı.

Yani şeffaflık yok. Bunun en büyük sıkıntısı basına iyi malzemelerin gideceğidir.

Hakemlerimize de maç sonuçlarına tesir edecek hata yapmayacakları bir sezon diliyorum!

DOĞRU KARAR

Hafta arası Galatasaray kulübünden bir açıklama gelmişti: "PSV maçlarında yaşanan olaylar neticesinde kulübümüze ciddi para cezaları verilmiştir. Maddi cezaya sebep olan kişilere kulübümüz tarafından ceza miktarı kadar maddi tazminat davası açılacaktır." diye. Vallahi çok doğru bir karar. Kulüplerimiz sorumsuz taraftarlar yüzünden olmadık cezalar aldı, kendilerine bir şey olmuyordu.

Tribünde sorumsuz davrananlar yüzünden kulüp ceza yiyecekse, tahsilatı o taraftardan yapmak hakları.