Yeni Asır Gazetesi eski spor müdürü, arkadaşım, Sinan Genç Göztepe aşığıdır. "Göztepe'nin Gerçek Tarihi" isimli kitabını tamamlamak üzere. Sinan birçok kimsenin bilmediği kulüple ilgili tarihi belgelere ulaşmış. Göztepe'yi sanılanın aksine Altay'dan kopanlar kurmadı diyor. Ayrıca ilk maçı Altay ile değil ezeli rakibi Karşıyaka ile oynadıklarının belgesine de ulaşmış. Daha neler neler... Kitabın tamamlanmasını heyecanla bekliyoruz.



ALTAY NAZARA GELDİ

Altay iki maç üst üste kazandı. Fenerbahçe'ye kaybetti. Kötü oynamadı ama İstanbul ekibinin kadrosu daha çeşit ve kaliteydi. Mustafa Denizli iyi analiz etmişti rakibi. Çünkü ilk yarıda Fenerbahçe tek şut dahi atamadı. Ben özellikle Şilili Pinares'i çok beğendim. İnanılmaz fuleleri var ve çok güçlü. İki pozisyonda rakip üç oyuncu Pinares'i durduramadı. En azından beraberlik bekliyordum ancak Ferdi Kadıoğlu'nun ikinci yarıda çok iyi oynayacağı tuttu! Ligin flaş sonuçları alacak sürpriz takımı Altay. Avrupa yolu için devam...

GÖZ-GÖZ DEGİRMENİ

Göztepe, Ünal Karaman'la yollarını ayırdı. İki yılda dört teknik adam değişikliği... Başkan Mehmet Sepil ne düşünür, yöneticiler içeride ne konuşuyor

bilemem. Ama bunun adı istikrar değil. Göztepe'ye hoca dayanmıyor. Daha lig yeni başlamış. İzlediğim maçlarda girilen gol pozisyonları çok ama filelere düşürebilen yok. Oyuncular golü atamıyor, suçlu Ünal hoca... Böyle bir mantık olmaz

Sezon başı çalışmasını Karaman Hoca'yla yapmışsın, oyuncular taktiğine alışmış yeni gelecek olan neyi başaracak? Buna benzer sorularımı daha önce Tamer ve İlhan hocalar için sorduğumu hatırlıyorum. Kısır döngü devam ediyor. Gelene de en az 3-4 maç süre verilmesi lazım, gitti bir ay daha. Ben bu sezondan umutluydum Göztepe Avrupa kupalarına katılır diye ama iş zorlaştı. Sarı-kırmızılı taraftar da memnun değil bu yollanıştan. Başkan Sepil'e soruyorum: Geçen sezon memnun olduğunuz Ünal hocanın nesini beğenmediniz de üçüncü haftada yolladınız?



ÇARE BULUNMALI

TFF kurullarının yaptığı bazı değişikliklere şaşırmamak elde değil. Süper Lig başlamış son saniye talimat değişikliğine gittiler. Pro-lisansı olmayan teknik adamlar artık Süper Lig'de yedek kulübesinde olamayacak. İlk darbeyi Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can yedi. Zaten ülkemizde teknik direktör ve antrenörlerin lisans sorunu çözülemedi gitti. Lisansı olanlar iş bulamaz ama yeterli olmayanlar profesyonel kulüplerde iş bulur. İş bulamayanlar da el altından lisansını kiralar! 2. ve 3. ile amatör liglere hiç girmeyelim. Hele amatörlerde takımların çoğu, orada olmayan A takım hocasının lisansıyla, yönetici kartıyla altyapıda maçlara çıkıyorlar! Futbol okullarında geleceğin yetenekli yıldız adaylarına antrenman yaptıranların çoğunluğu, lisanssız eğitim görmemiş kişiler. Çare bulun diyoruz; bulması gerekenler başını bile döndürüp bakmıyor!