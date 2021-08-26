Ligin ikinci maçları...

Bismillah demeden, bazı kulüpler yabancı hakem çığırtkanlığına başladı... Her hafta oynanan onlarca maç içinde bir hakemin hatalı düdüğüyle kıyamet kopartılmak isteniyor.

"TFF taraflı, hakemler eyyamcı" laflarıyla gerilim tırmanıyor. Ligde elli yıldan fazladır bu hakemlerle şampiyonlar belirleniyor, takımlar düşüyor...

Tamam bazı kritik maçlarda yapılan standart dışı hatalarda bendeniz de kaptırıyorum böyle hakemlik yapılmaz diye. Ama Almanya, İngiltere başta olmak üzere onların düdükleri de olur olmaz hatalar yapıyorlar. Ancak dışarıda kıyamet kopmuyor.

Basit örnek; bizdeki yabancılar Almanya, İspanya İngiltere liginde hakem büyük yanlış karar verse de ağzını açamıyor yan bile bakamıyorlar. Aynı futbolcular bizim lige transfer oldular mı, hakem dövmeye kalkıyorlar! Ben hala hakemlere yan bile bakacak olan oyuncu, teknik heyetin ağır şekilde cezalandırılmasından yanayım. Ama geçen sezonun ikinci yarısındaki hakemlerin yaptığı gibi fazla abartmadan!

Futbolumuzun derdi yabancı değil, yeni kaliteli hakem yetiştirememektir.



GENÇLİK ATESİ

Fenerbahçe pırıl pırıl iki genç yetenek kazandı. Gelecek kurtarılıyor. Vitor Pereira sakatlıklar yüzünden mi zoraki oynattı bilemiyorum.

Ama kimse Muhammed ile Arda'dan böyle performans beklemiyordu.

Portekizli hocayı bu cesarete iten sebeplerden biri de Porto'nun altyapısını çalıştırmış olduğu dönem tecrübesi gerçeği de var.

Olağanüstü iki yeteneğin oyununu tribündeki taraftarı, başkan Ali Koç ve yönetimini çok memnun etmiştir. Taraflı tarafsız futbolseverler de alkışladı gençlere güveni. Geçen yıl Beşiktaş, bu sezon Fenerbahçe 20 yaş altı gençlere güvenip sahaya çıktı. Bu konuda Trabzonspor Yusuf Yazıcı'dan sonra sustu.

Dümeni yabancı sevdasına döndürdü.

Galatasaray'da maalesef Fatih hoca onbir yabancıyla çıkma isteğindeydi, kurallar değişmese!

Yerli yetenek keşfinde kazanan Türk futbolu olur. Milyon döviz ülkemizde kalır!



SÜPER ALTAY

Mustafa Denizli hocam yaptı yapacağını. Tecrübesiyle inanılmaz bir takım kurgusu oluşturmuş. İlk iki maçta fırtına gibi esti Altay.

Siyah-Beyazlıların hedefi Avrupa kupalarına çıkabilmek.

Çok da yakışır. Bu sezonun sürpriz çıkış yapan takımı olur düşüncemide yanıltmadılar.



BAS GAZA GÖZTEPE

Göztepe tutuk başladı. Çok gol kaçırdılar ve beklenmedik mağlubiyet aldılar.

Sarı-kırmızılıları kadrosu iyi olmasına rağmen, bunu oyuna yansıtamamaları ilginç. Ünal Karaman hoca geçen sezon geldiğinde takım gayet iyi oynamaya başlamıştı.

Gençleri de bulur monte eder diye düşünüyordum, Çünkü o, Türk Milli takımına ikinci ligden seçilen genç yetenekti ve ilkti. Daha ligin başı ama Karaman'ın öğrencileri gaza basmalı, üç puanları kaptırmamalı.

Çünkü lig sonunda kaçan puanlar büyük oluyor!