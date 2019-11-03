Maçtan önce Trabzon'da kimle konuştuysak herkes Karadeniz ekibinin galip geleceğinden emindi. Ama sarı-kırmızılılar ilk 15 dakikada oyunun kontrolunu tamamen Trabzonspor'a verdikten ve topla 74'e 26 gibi ortaya çıkan şaşırtıcı baskıyı savuşturduktan sonra denkliği sağladı, Castro'nun orta sahadaki fantastik hareketleriyle kontrataklara yöneldi. Ve hazırlanış ve yapılışı yönünden mükemmel bir gole imza attı. Castro'nun sağdan atağa kaldırdığı Gassama enfes bir orta yaptı, Ünal Karaman'ın risk alarak oynattığı 21 yaşındaki Ahmet Cömert'e üstünlük sağlayan Cameron Jerome da nihayet golcülüğünü hatırlayarak topu ağlara yapıştırdı.



BETO GİBİSİ KOLAY GELMEZ



Göztepe ikinci yarıya büyük bir şanssızlık yaşayarak girdi. Takımın en iyilerinden Gassama ilk yarıda aldığı darbe yüsünden oyuna devam edemedi, yerini Murat Paluli'ye terketti. Trabzonspor ikinci yarıda oyunu Göztepe yarı sahasına yıkarak gol veya goller aradı ama Göztepe kalesinde bence dünyanın en iyi kalecilerinden biril olan Beto vardı. Sayısız gol kurtardı ama 75.dakikada Avbijaj'ın boş kaleye giden topunu ayaklarıyla çıkardı, akıl almaz, inanılmaz bir kurtarış yaptı, Trabzonlulara da "Yok böyle bir kaleci. Yok böyle bir kurtarış" dedirtti. Ve Göztepe geçen yıl olduğu gibi bu sezon da "Kurtuluş şerbetini" Trabzon'da içti, harika bir zafer kazanarak ilk deplasman başarısına imza attı. İnanıyorum ki ligin zirvesinde deprem yaratan bu galibiyet sarı-kırmızılılara moral verecek, bundan sonraki maçlarından başarılı sonuçlar alarak tehlikeli bölgeden sıyrılmasını sağlayacaktır. Ünlü teknik direktör Hikmet Karaman YENİ ASIR'a söyleşisinde, "Bir galibiyet yeter, onları şahlandırır. Göztepe'nin iyi kadrosu var, her maçı ayrı ayrı oynayarak kazanabilir" demişti. Helal olsun, haklı çıktı. Trabzon'a kadar koşup sarı kırmızılı takım için büyük fedakarlık eden taraftarlara da helal olsun.