Adı Andre Castro. Portekizli yıldız Türkiye'ye gelen yabancıların en iyilerinden biri. Teknik kapasitesi süper, kimi zaman harika golleriyle tanınıyor ama, hata ettiklerini sürekli yazmamıza rağmen Göztepe'de nedense O'nu bazı haftalar yedek oturttular. Hiç küsmedi, iyi niyetle forma bekledi, sonunda da hakkını teslim ettirdi, Mossoro ile orta sahanın beyni oldu. Bu Castro dün Alanya'da bir gol attı, harika mı desek, şahane mi desek az. Maçın 68. dakikası. Halil'in sağdan getirdiği topu Jerome kaleciye nişanlarken Alanya defansı topu ancak 18 dışına çıkarabildi, Castro dönen topu 25 metreden müthiş bir füzeyle ters köşeden ağlara gömdü. Sonra da kenardakilere TV işareti yaptı.



CASTRO'DAN JENERİKLİK GOL

Gerçekten TV'lere jenerik olacak güzellikte bir goldü. Bu galibiyet ise Göztepe'nin bu sezon düşme tehlikesiyle alakası olmayacağının işaretiydi. Göz-Göz'de kaleci Beto, sahada basmadık yer bırakmayan Gassama, Efecan'a nefes aldırmayan Titi ve Castro maçın yıldızlarıydı.

Türkiye'nin her tarafına takımlarının peşinde koşan vefakar taraftarlara armağan olsun. Genç hoca İlhan Palut'a eleştirimiz:

Nedense Türk Futbolunda bir başka meslekdaşının yerine göreve gelen teknik direktörler mutlaka bir değişiklik yapmaya hevesleniyorlar.

Göztepe'de de İlhan Palut dün bunu yaptı, Napoleoni'yi yedek kulübesine çekti, Halil'i oynattı. Halil'e karşı olduğum sanılmasın ama Başakşehir'den gelen Mossoro, Soner, Napoleoni üçlüsü, Göztepe'yi şahlandıran ve ligde tutunmasını sağlayan bir şans transferiydi.

Gollerde bu üçlünün büyük katkısı vardı. Niye bozulmaya çalışılır bu üçlü, anlamak mümkün değil. Alanyaspor, Junior Fernandes'siz yürümüyor.

O'nun yokluğu gol kralı Cisse'yi de oyundan düşürdü, etkisini azalttı. Haftalarca lider gittiler ama son haftalarda seri kayıpları, "Şampiyon olamaz" diyenleri haklı çıkardı.

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