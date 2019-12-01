Önce Trabzonspor'u, ardından da Alanyaspor'u deplasmanda dize getiren evinde ise Yeni Malatyaspor'u elinden kaçıran Göztepe için Fenerbahçe maçı çok kritik bir önem taşıyordu. Son üç maçta alınan 7 puan sarı-kırmızılı ekibi düşme potasından uzaklaştırırken Fenerbahçe maçından alınacak üç puan üst sıralara tırmanmak için çok önemli bir basamak olacaktı. Göztepe muhteşem taraftarının desteği ile maça çok ateşli başladı. Kanatlardan Halil ve Serdar'ın kurduğu baskı Göztepe'nin önde oynamasını sağlarken, bu tehlikeli ataklar Castro'nun attığı muhteşem golle karşılık buldu. Serdar'ın, Halil'in, Deniz Kadah'ın kaçırdığı yüzde yüzlük gol pozisyonları filelerle buluşsa, Göztepe'nin farklı galibiyeti kaçınılmaz olacaktı.



GÖZTEPE ÇOK İYİYDİ



Ancak ileride baskı kurarken savunmayı unutan Göz-Göz Serdar Aziz'in golüne engel olamadı. Devre 1-1 sona ererken uzun yıllar konuşulacak bir ikinci yarı izledik.

VAR müdahalesiyle tekrarlanan penaltı, iptal edilen goller, verilmeyen penaltılarla maçın en çok konuşulan adamı hakem Abdülkadir Bitigen ve VAR hakemi Fırat Aydınus oldu. Göztepe'nin iki golünü iptal eden, bir penaltısını da vermeyen Bitigen maçın ağırlığını kaldıramadı. Maç berabere bitti ama yüreğini ortaya koyan Göztepe bence maçın kazananıydı.



F.BAHÇE BU HALİYLE ZOR



Fenerbahçe'ye gelince Mehter Takımı gibiler. Kimse hakem ve VAR kararlarını gerekçe gösterip kaybedilen iki puana bahane üretmesin. Göztepe'ye yenilmediler diye sevinmeleri gerek. Göztepe bileğinin gücüyle, yüreğinin gücüyle maçı kazanırken bir kaç adam dışında Fenerbahçe'de yüreğini ortaya koyan kimse yoktu.