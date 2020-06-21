Göztepe asidi kaçmış gazoz gibi... 90 dakika boyunca golü düşünen, yenilse bile savaşan, rakibine nefes aldırmayan o Göztepe gitmiş yerine başka bir takım gelmiş sanki... Önce Trabzonspor maçı, ardından dünkü Yeni Malatyaspor mücadelesi...

Futbolcuların çoğunun aklı başka yerlerde. Birçoğu gelecek sezon da burada kalıp kalmayacağını bilmediği için tedirgin.

Haftalardır yazılıp çiziliyor. Alpaslan, Beto, Halil, Titi, Serdar, Soner, Berkan ve diğerleri.

Hiç birisi kendi oyununu oynayamadı.

Öyle değil mi? Sezonun bitmesine kısa süre kalmış. Sözleşmen bitiyor. Taliplerin de var. Ne işin var kendini riske atmakta.

Durumu idare et yeter. Kısacası yönetimin görüşmeleri sezon sonuna sarkıtması bana göre takımın konsantrasyonunu bozmuş gibi. Şunu da söyleyeyim. Hepsi de öyle değil. Bazıları da tatile çıkmış şimdiden.

Hal böyle olunca maçların rengi de değişiyor, skoru da. Malatya öne geçti, Alpaslan penaltıdan skoru eşitledi ama devamı gelmedi. Çünkü, daha önce de söylediğim gibi asidi kaçmış gazoz gibiydi moraller.



ŞANS VERİLSİN

İlhan Palut geçen haftaki takımdan üç oyuncuyu değiştirerek biraz olsun takımı ateşlemeye çalıştı. Ancak, ne Mossoro, ne Gassama ve ne de Kamil Wilczek derde derman olamadı. Halil ile Soner'in oyundan alınışını pek anlam veremesem de oyuna sonradan giren Zlatko Tripic, Deniz Kadah ve Napoleoni ortaya hiç bir artı koyamadı. Dersini iyi çalışan Hikmet Karaman da yerinde hamlelerle Göztepe'yi eli boş gönderdi. Sonuç olarak;

Ligin kalan bölümüne Avrupa kupası iddiası var olarak giren Göztepe yarıştan iyice koptu. Kayseri ve Kasımpaşa'dan sonra ligde kalma mücadelesi veren Malatya'ya ilaç oldu. Göztepe bundan sonra ne yapar bilemem ama benim bildiğim maç kazanmaktansa gençleri kazanmak daha önemli diyorum. Ne dersiniz?

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