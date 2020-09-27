G eçen yıl Başakşehir'in 'Kadromuzda düşünmüyoruz' deyip Göztepe'ye gönderdiği Mossoro, 37 yaşında olmasına rağmen oynadığı futbolla herkesin takdirini kazandı. Gürsel Aksel Stadı'ndaki maça giderken 'Acaba nasıl bir maç beni bekliyor' diye düşünüyordum. Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Göztepe'yi iyi etüt etmiş ve orta sahayı kalabalık tutarak Soner'in oyun kurmasına izin vermedi. Bu dakikalarda çok tecrübeli Mossoro, Tripic ve Halil'i devamlı kenarlara kaçırdı. Ama ileri uçta gol atması için alınan Brown Ideye hiçbir pozisyona giremedi.



BAMBAŞKA GÖZTEPE

İlk yarının sonlarına doğru oyuna ağırlığını koyan Göztepe, ligimizde şu ana kadar en çok pozisyon veren Gaziantep önünde ikinci yarının hemen başında Soner Aydoğdu ile mutlak bir golden oldu. Akın akın başlayan Göz-Göz ataklarında artık golün kokusu gelmeye başlamıştı. 50. dakikada Halil'in ortasında Tripiç güç pozisyonda topu indirdi ve Soner'e sadece boş kaleye topu yuvarlamak kaldı. Oyunun iyice hakimiyetini eline alan sarı-kırmızılılar 61'de öne geçti. Sahanın yıldızı 37'lik ihtiyar delikanlı Mossoro, ikili mücadelede yerde kalmasına rağmen pozisyonun içinde kaldı ve boş durumdaki İdeyi'yi gördü. Nijeryalı oyuncu durumu 2-1 yapan golü attı.



HAKEM ENGEL OLDU

Son notu maçın hakemine verelim. Yasin Kol, pozisyonların bir çoğunu süzmekte oldukça zayıf kaldı. Göztepe'nin penaltısını vermeyen Yasin Kol, Gaziantep'in penaltısını kolaylıkla çaldı. Uzatma dakikalarında konuk ekip, İzmir'de beraberliği buldu. Hakemleri eleştirmek en basiti ama hakemlerde lütfen gördüklerini çalsınlar demekten başka bir şey elimizden gelmiyor. Göztepe'nin böylesine maçlarda en az iki farklı öne geçmeli ki hakem kurbanı olmasın.