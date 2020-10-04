Teknik Direktör İlhan Palut, sezon başından beri sahaya sürdüğü ilk 11'i aynen Başakşehir maçında da görev verdi.

Maçın ilk 30 dakikasında orta sahayı kalabalık tutan Palut, rakibin kanatlarındaki iki etkili ismi Visca'yı Berkan, Mete Kaan'ı da Murat Paluli ile kilitlemeyi başardı. Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir, 30. dakikadan sonra oyuna ağırlığını koysa da ilk yarıda gerek Göztepe savunması, gerekse kaleci İrfan Can gole izin vermedi. Geçen yıl sakatlığı nedeniyle ancak ikinci yarının sonlarına doğru forma giyebilen Atınç Nukan, bu sezon ortaya koyduğu futbolla alkış alıyor. Başakşehir'in ilk yarıdaki ataklarında ayakta kalan tecrübeli oyuncu, kaleci İrfan Can'ı geçen topu çizgi üzerinden çıkarmasının yanı sıra savunmada yaptığı olumlu hamlelerle de büyük güven verdi.



GUILHERME HOS GELDI

Hafta içinde kadroya katılan Guilherme ikinci yarı oyuna girdi. İleri uçta ilk yarıda topla bulaşamayan Ideye'ye servis yapmak için sahaya giren Brezilyalı savunma oyuncusu verdiği kritik paslarla kalitesini şimdiden belli etti. Yakında Uyum sorununu da aştığında 29 yaşındaki futbolcunun as kadronun değişmez isimlerinden biri olacağına inancım tam. Geçen sezonki kadrosundan birçok oyuncusunu kaybeden Göztepe'ye verilecek ara ilaç gibi gelecek.

Sakatlığı süren Napoleoni ve Nwombo artık iyileşerek takıma döner.



MILLI ARA ILAÇ OLACAK

Göztepe'de yeni transferler Guilherme, Ndiaye, Burekovic, Marko Mihojevic de takıma uyum sorununu yakında aşar. İlhan hoca da geçen yıldan kadroda yer alan Poko, Gassama ve Titi'yi de bir şekilde bu kadronun parçası olduğunu hissettirirse kadro genişliği de Göztepe'yi de rahatlatır. Göztepe'nin geçen yılki görüntüsünden uzak olsa da İstanbul deplasmanından aldığı 1 puan çok değerli. Kadro oturduğu zaman seri galibiyetler de arkasından gelecektir.

Yeter ki biraz daha sabredelim.