Geçtiğimiz hafta güzel İzmir'imizde yaşanan depremden dolayı Alanyaspor maçı ertelenen Göztepe, Erzurum deplasmanında kazanarak hem galibiyet hasretine son vermeyi, hem de İzmirlileri bir nebze sevindirmek istediği maçtan bir puanla döndü. Erzurum deplasmanı kış şartlarında her takımın korkulu rüyasıdır. Göztepe ise bu deplasmana kasım ayının başında gitti, iklim şartları da futbol oynamaya oldukça müsaitti. Maça bir saat kala Murat Paluli ve Ideye'nin sakatlıkları nedeniyle oynamayacak olması herkesi bir endişeye sevk etmişti. Paluli'nin yokluğunda sağ bekte beklenildiği gibi Gassama başladı ancak o da maçın hemen başında sakatlanınca Göztepe adeta sağ beksiz kaldığı maçta yine de sağ kanatta büyük sorun yaşamadı. Ancak sezon başından beri sol bekte tüm maçlarda forma giyen Berkan'ın yerine bugün Burekovic forma giydi. Bu oyuncunun yaptığı hatalar maçı izleyenlerin saçını başını yoldurdu. Hele yaptırdığı penaltı ise kötü oyununun tuzu biberi oldu. Berkan'ı hoca ikinci yarıda neden düşünmedi merak da etmedim değil. Berkan ne kadar hatalar da yapsa takımı sol kanattan atağa kaldıran isim olarak göze çarpıyordu.



NDIAYE'YE GEÇER NOT

Ndiaye forma şansı tanındığı zaman iyi bir futbolcu kumaşı olduğunu ortaya koydu.

Golcü oyuncu, ileri uçta pres yaparken de zaman zaman orta sahaya kadar gelip arkadaşlarına yardımcı oldu. Maçın ikinci yarısında da sakatlanıp oyundan çıkana kadar Atınç ile kaleci İrfancan Göztepe'nin en iyilerindendi. Özellikle kaleci İrfancan ilk yarının sonu, ikinci yarının başında ve maçın son dakikasında çıkardığı toplarla Göztepe'nin İzmir'e bir puanla dönmesinde başrolü oynadı. Bir parantez de Atınç'a açmak lazım. İki sezondur sakatlıklarla boğuşan Atınç, adeta bu sezon yeniden doğdu, bu performansını sürdürse 'Neden A Milli Takım'a gitmesin' diyelim. Göztepe, belki üç puan çıkarabileceği maçtan bir puanla dönerek milli araya girdi. Milli arada sakat oyuncular umarım iyileşir ve daha iyi bir Göztepe izleriz.