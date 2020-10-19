Süper Lig'e çok iyi başlangıç yaptıktan sonra üst üste oynadığı üç maçta sahadan beraberlikle ayrılan Göztepe adına Fenerbahçe maçı tam bir final niteliğindeydi. Milli arada yeni oyuncuların da takıma adapte olmaları sağlanmıştı. Maçın başlamasına 3 saat kala defansın sigortası Alpaslan Öztürk'ün sakatlığı nedeniyle oynamayacağını öğrenince savunmada sıkıntılar yaşanacağını düşünmeye başladım. Gürsel Aksel Stadı'na az sayıda taraftar alınmasının Göztepe adına olumlu yansıması olmuştu.



HAKEM F.BAHÇE'YI KOLLADI

İlhan Palut, Alpaslan'ın yokluğunda yeni transferlerden Marko Mihojevic'e Atınç ile beraber savunmada görev verdi. Orta sahada Soner'in yanında ise genç Yalçın'ın yerinde Poko maça başladı. Mossoro'nun yerinde de Guilherme ilk 11'deydi. İlhan hocanın oyun taktiği aslında belliydi. Orta sahayı kalabalık tutup kanatlardaki hızlı oyuncuları ile sonuç bulmayı hedefliyordu.



Yine bekler Berkan ve Murat Paluli de Fenerbahçe'nin kanat oyuncularına fazla atak şansı tanımadı. Ortada giden maçta hakemin takdir haklarını hep F.Bahçe'den yana kullandığını söylemeliyim. 25 dakikada VAR'dan bakılarak verilen penaltı sonrasında Göztepe 1-0 geriye düştü. Bu golden hemen sonra Göztepe, Guilherme'nin penaltı golüyle beraberliği yakaladı. İlk yarının beraberlikle bitmesi beklenirken Serdar Aziz ilk yarının skorunu belirledi: 2-1.



AFERIN IRFAN CAN

Maçın ikinci yarısında ise F.Bahçe'nin kaliteli ayakları devreye girdi ve Göztepeli oyuncular orta sahada oyun kurmakta çok zorlandı. 63. dakikada Göztepe'yi umutlandıran gol geldi. 2. yarıda Göztepe savunması çok hatalar yapmasına rağmen ayakta kalan isim kaleci İrfan Can oldu. Megyeri transferine rağmen İrfancan 'Ben bu kaleyi bırakmam' mesajı vermiş oldu.