Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na girdiğimde hemen hızlıca kadroya baktım. Sezon başından beri neredeyse hep aynı ilk 11 ile sahaya çıkan İlhan Palut'un, İstanbul deplasmanı öncesinde sağ bekte Murat Paluli'nin yerine Gassama, Soner'in yanında Poko veya Nwobodo'nun oynaması beklenirken Yalçın Kayan'ı tercih ettiğini görünce şaşırdım.

Göztepe'de son haftaların en formda oyuncusu Tripic'in yedek olmasına da bir anlam veremedim. İlhan Palut, Mossoro ve Guilherme'yi aynı anda oynatmayı seçince Mossoro 10 numarada, Guilherme de Gassama'nın önünde maça başladı.



KABUS GİBİ İLK YARI

Maçın ilk yarısı Göztepe adına neredeyse kabus gibiydi. Savunma bloğunda oynayan Gassama ve Marko Mihojevic ile orta sahada Yalçın'ın kaptırdığı toplar tehlike oldu. Göztepe taraftarı gibi bende savunmanın sigortası Alpaslan Öztürk'ün bir an önce dönmesini istiyorum. Alpaslan, hem savunma bloğunu toplarken hem de geriden oyunu yönlendiriyordu. İlk yarıda Göztepe'nin ender bulduğu ataklarda sahanın en iyilerinden Halil, Ideye'yi kaçırdı ama golü atamadı. Göztepe'nin sezon başında gol atsın diye kadrosuna kattığı Ideye, maalesef bir türlü gol atamıyor. Göztepe taraftarı, benim gibi Adis Jahovic'i galiba çok özlüyordur. 60. dakikada Tripic oyuna girince özlediğimiz Göztepe'ye biraz olsun yaklaştık. Sol bekte geçen yılın ikinci yarısından beri iyi çıkış yakalayan Berkan, son iki-üç maçtır adeta kayıpları oynadı. Bugün de Yusuf Erdoğan'ın karşısında oynadığı için atağa çıkamayınca Göztepe, sol kanattan fazla etkili olamadı. Sezon başında 'yedek kaleci olur' diye alınan İrfan Can, her hafta ortaya koyduğu performans ile adeta devleşiyor.

22 yaşındaki kaleci çok çalışırsa uzun yıllar Göztepe'nin kalesini koruyacaktır.