Göztepe, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenen maçta lider Alanyaspor'u adeta sahada ezdi ve haklı bir üç puanı hanesine yazdırdı.

Alınan bu üç galibiyet Göztepe'nin Avrupa Kupaları hedefi için de dev bir adım oldu. Karşılaşmanın ilk 10 dakikalık bölümünde lider Alanya, Göztepe'ye inanılmaz bir baskı kurdu.



Bu dakikalarda uzun süreli sakatlıktan dönen Alpaslan'ın zamanındaki müdahaleleri ve bazı zamanda kaleci İrfan Can'ın adeta bir stoper gibi tehlikeleri uzaklaştırdığını gördük. Göz Göz 15. dakikadan itibaren, Alanyaspor'un baskısına aynı şekilde baskı ile karşılık verdi. İki takım orta sahasını kalabalık tuttuğu için sahada adeta kora kor bir mücadele yaşandı. İlk 45 dakikada benim Göztepe adına gördüğüm şuydu; 'Takımda inanılmaz bir mücadele hırsı, herkesin birbirinin eksiğini, hatasını kapatması, tam bir takımdaşlık havası vardı." Göztepe, lider bir takıma karşı nasıl oynaması gerekiyorsa aynen öyle oynadı. Kaleci İrfan Can'dan taaa en uçta oynayan Ndiaye'ye kadar herkes sahada elinden gelenin fazlasını ortaya koydu.



SAHANIN EN IYISI HALIL

İkinci yarıda da pozisyonlardan yararlanmayan takım yine Göztepe oldu. Guilherme'nin vuruşunda kaleci son anda topu kornere tokatladı. Bu pozisyonun hemen ardından Alanyaspor'un kullandığı serbest atışta Göztepe'nin yükselen değeri İrfan Can, önce kaleye giden topu çıkarırken pozisyonun devamında Alanyasporlu oyunculara gol şansı tanımadı.



60. dakikada Mossoro oyuna girdikten sonra Göztepe daha net pozisyonlar bulmaya başladı. Ndiaye, Halil ve Ndiaye net pozisyonlardan yararlanamayan isimler oldu. Bana göre sahanın en iyi ismi Halil'in pasında Tripic muhteşem bir vuruşla Göztepe'yi öne geçiren isim oldu. Oynanan oyun ve alınan galibiyet beni Avrupa için umutlandırdı. Göztepe, böyle oynamaya devam ederse ve ikinci yarıda 3-4 takviye ile Avrupa Kupaları'nı kovalar.