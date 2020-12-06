Ankaragücü ve Sivasspor galibiyetleri ile alt sıralardan hızla uzaklaşan Göz-Göz, Kayserispor'u yenip çarşamba günü Alanyaspor ve pazar günkü Rizespor maçları öncesinde moral bulmak istiyordu. Atınç'ın koronavirüse yakalanmasından sonra İlhan Palut, stoperde Marko'nun yanında Titi'ye şans verdi. Samet Aybaba ile tekrar çıkış yakalamak isteyen Kayserispor sanki maça rakibini oynatmamak için çıkmış.

Konuk ekip, ilk yarı sahasında bekleyip Göztepeli oyuncuların yapacağı hatalarla sonuca gitmeye çalışınca Göztepe'nin gol umudu Ndiaye ve Halil maç içinde pozisyon bulmakta zorlandı. Rakip de ilk yarıda kazandığı bir serbest atışta etkili geldi ama son haftaların parlayan yıldızı kaleci İrfan Can, topun kaleye gitmesini engelledi.



ALTIN DOKUNUŞ GELDİ

İkinci yarıda İlhan Palut'tan benim beklediğim altın dokunuşlar geldi. Sivasspor ve Kayserispor maçlarında Tripic'in yokluğunda kanatta forma giyen Nwobodo yine bu maçta da etkisiz bir oyun ortaya koydu.

Yine Yalçın da beklentilerden uzak kalınca Napoleoni ve Mossoro oyuna dahil oldu. Bu iki oyuncu değişikliği Göztepe'yi hareketlendirmeye yetti. 36 yaşındaki Mossoro'nun oyunu yönlendirmesi, Napoleoni'nin etkili bindirmeleri Göztepe adına olumlu gelişmelerdi. Göztepe'nin savunmasında forma giyen Titi ve Marko'nun uyumsuzluğu geçen haftalardan belliydi.

İki ağır savunma oyuncusunun yaptığı hatadan dolayı Kayserispor öne geçti.

Göztepe'nin zorlu maçlar serisinde Titi ve Marko ile işinin zor olduğunu belirteyim.

Sakatlığı geçen Alpaslan Öztürk'ün bir an önce sahalara dönmesi gerekiyor. Maçın son dakikalarında Göztepe gol için yüklenmeye başladı. Son haftalarda Göztepe'yi sırtlayan Halil Akbunar, bu defa Soner'e asist yaptı ve durumu eşitledi ve Göztepe kötü oynadığı maçta 1 puanı kurtardı.