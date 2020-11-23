Sezona Denizlispor galibiyeti ile başlayan Göztepe, sonrasında oynadığı 6 maçta 5 beraberlik ve bir mağlubiyet alarak adeta üç puana hasret kalmıştı. Ankaragücü engelini aşan Göz Göz, rahat bir nefes almış oldu. Milli aranın ardından Ankaragücü maçına giderken aklımda da bir sürü soru işareti vardı. Göz Göz'de 6 oyuncunun virüse yakalanmasından sonra nasıl bir kadro sahada olacaktı.

Ancak ilk 11'de oynayan oyuncuları görünce biraz olsun korkularım azaldı.



ILK YARI SANSLIYDI

Göztepe'de bildiğimiz ideal kadrodan Atınç'ın yerine sadece Titi oyuna başlamıştı.

10. dakikada Ndiaye bizi rahatlatan golü attı. Artık rahat rahat maç izleyeceğimizi düşünürken ilk yarıda net pozisyonlara giren ve yararlanamayan bir A.Gücü'nü izledik.

Ligin dibindeki takım, Göztepe karşısında bir penaltı atışından yararlanamadı. Maçın kırılma noktası buydu. Penaltıdan sonra bu defa kaleciyi geçen topu Titi çizgi üzerinden çıkardı. Yine iki tane daha net pozisyona giren Başkent ekibi gol atmayı başaramayınca ilk yarı 1-0 üstünlüğümüz ile sona erdi. İlk yarıda Tripic'in oldukça etkisiz, Yalçın'ın da kötü oynaması A.Gücü'nün bol pozisyona girmesine neden oldu.



HARIKASIN NDIAYE

İkinci yarıya İlhan Palut, Tripic'i kenara alarak Nwobodo'yu sahaya sürdü. Bu oyuncu harika getirdiği top sonrasında sahanın yıldızı olan Halil farkı ikiye çıkardı.

Bu golden sonra iyice rahatlayan Göztepe, Ndiaye ile bulduğu golle durumu 3-0 yaptı.

Bu galibiyet Göztepe'ye ilaç gibi geldi. Buradan bir dost uyarışı maçın skoruna bakıp aldanmamak gerekiyor. Göztepe ilk yarıda çok pozisyon verdi rakip değerlendiremedi ancak her takım Ankaragücü gibi girdiği pozisyonları cömertçe harcamaz.