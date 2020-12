Süper Lig'de hiçbir takımın başkanı, hocası ve futbolcusu Erzurum ve Sivasspor ile kış şartlarında karşılaşmak istemez.

Ancak bu sezon Erzurum ve Sivas deplasmanları temsilcimiz adına iyi hava şartlarında oynandı. Birçok takım bu iki deplasmandan puan almak için ağır kış şartlarında mücadele ederken Göztepe, gerek Erzurum gerekse Sivas deplasmanında kendisine çok müsait bir ortam buldu. Her iki takım da maçın ilk yarısında orta sahalarını kalabalık tutarak birbirlerine gol pozisyonu vermemeye çalıştı. Göztepe'de maçın ilk yarısında sadece Halil'in olduğu kanatlardan atak yaptık desek yeridir. Sarı-kırmızılı oyuncular nedense Tripic'in yerine kanatta oynayan Nwobodo'nun olduğu kanattan atak yapmayı düşünmedi. İlhan Palut da maçın ikinci yarısında sakatlığı geçen Napoleoni'yi bu oyuncunun yerine sahaya sürdü.



HARIKASIN HALIL AKBUNAR

Sivasspor'a karşı iyi bir savunma yapan Göztepe, zorlu deplasmanda etkili atak geliştirmekte zorlansa da, Soner'in müthiş pasında kendisini ceza alanı içinde unutturan Halil Akbunar, yine golünü atarak Göztepe'ye altın değerinde bir 3 puan kazandırdı. Geçen sezon, kanat oyuncusu Serdar Gürler'in üstlendiği 'golcü' kimliğini bu yıl ise Halil üzerinde taşıyor. Şu ana kadar ligde 4 gol atan genç yıldız bir alkışı hak ediyor. Gelecek haftadan sonra yoğun maç trafiğine başlayacak Göztepe'de sakatlıkları geçen Napoleoni ve Alpaslan de artık süre almaya başladılar. Bu iki oyuncunun gelmesi 'benim yerim garanti' diyen oyuncuları rahatsız ederken İlhan Palut'un da elini güçlendirecektir. Yazımın sonuna doğru bir parantezde İrfan Can için açmak istiyorum.



Beto gidince tüm taraftarlar gibi ben de 'Kalede sorun yaşar mıyız?" diye endişelenmedim desem yalan olur. Lig başlarken Megyeri yeni alınmış, Adanaspor'dan alınan İrfan Can kaleyi korumaya başladı. 22 yaşındaki eldiven her geçen gün performansını arttırarak artık A Milli Takıma da göz kırpmaya başladı.