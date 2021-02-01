Göztepe, Denizli deplasmanında ilk yarıda adeta büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş'a deplasmanda mağlup olmasına rağmen ortaya konulan futbol, camia ve taraftarda büyük beklenti oluşturmuştu.

Ancak Denizlispor ile oynanan maçın ilk yarısında adeta futbolcular sahada hayalet gibi dolaşıp durdu. Göztepe'de Soner'in cezasından dolayı teknik direktör Ünal Karaman uzun bir sakatlıktan çıkan Alpaslan'ı bu oyuncunun yerinde görevlendirdi fakat Alpaslan iyi mücadele etse de araya istenilen topları atamayınca Göztepe ilk yarıda pozisyona dahi giremedi. Denizlispor'un orta sahayı kalabalık tutmasının yanı sıra kanatlarda forma giyen Tripic ve Halil Akbunar'a önlem almasında dolayı Göztepe adına kayıp bir ilk yarı oldu.



FORMA ASLANIN AGZINDA

İlk yarıda sahada yokları oynayan Alpaslan'ın yerine Anderson Esiti, Tripic'in yerine Diabete oyuna başladı. İkinci yarıda oyuna biraz daha ağırlığını koyan Göz-Göz, kullanılan köşe atışında Marko ile beraberliği yakaladı. Göztepe galibiyet için yüklendiği dakikalarda ani gelişen dakikalarda Mustafa Yumlu'nun sert şutu savunmadan sekip Mesanovic'in önünde kaldı, bu oyuncu Denizlispor'u öne geçirdi. Sezonun ilk yarısında birçok maçta Göztepe kulübesinin zayıf olduğuna dikkat çekmiştim. Artık takımın yedek kulübesine de kalite geldi.

Yedeklerde yer alan Napoleoni, Diabete, Alpaslan, Beykan, Anderson Esiti ve Yalçın gibi isimler her an formayı kapmak için mücadele edecek. Kadronun alternatifli olması oyunculara "11'deki yerim garanti" düşüncesinden de uzaklaştırmış olmasını umut ediyorum. Maçın başlamasına saatler kala Denizli'de Hakan Kutlu'nun babasının vefat ettiğini öğrendik. Hafta içinde takımın başına geçen Hakan hoca, acılı gününde takımını yalnız bırakmadı.