Süper Lig'de Sergen Yalçın yönetiminde dolu dizgin giden lider Beşiktaş karşısında Göztepe'nin nasıl bir oyun ortaya koyacağı ve nasıl bir sonuçla döneceğini herkes merak ediyordu. Çünkü fazla uzak değil 15 gün öncesine kadar Göztepeli taraftarların "Acaba düşer miyiz!" kuşkusu ile baktığı temsilcimiz, Konya ve Gençlerbirliği galibiyetleri ile kendini buldu.

Hafta içinde Ünal Karaman'ın işbaşı yapması ve yeni transferlerin açıklanması taraftarlara da büyük moral oldu.

Süper Lig'de güçlü takımlara karşı nasıl oynanması gerekiyorsa Göztepe aynen öyle maça başladı. Orta sahayı kalabalık tutup, Halil'i kenardan kaçırıp Ndiaye ile gol aramayı hedeflemişti. Eğer savunma ve orta sahayı kalabalık tutmazsanız Beşiktaş'ın tehlikeli ayakları hemen cezayı keser. Bu nedenle Göztepe ilk yarı alan kapatarak rakibine pozisyon vermeyerek oynamaya çalıştı. Burada küçük bir not da maçın hakemi Ali Şansalan'a açmak istiyorum. Daha maçın ikinci dakikasında Mensah'ın Titi'ye yaptığı Göztepeli bir oyuncu Beşiktaşlı oyuncuya yapsaydı çok rahat kırmızı kart çıkarabilirdi ama o pozisyonda bırakın kartı faul dahi çalmadı. İlk yarı boyunca oyun planına sadık kalan Göztepe, aradığı golü de ilk yarının sonlarında Tripic ile buldu.



YAPMA BE NDIAYE!

İkinci yarının hemen başında Adem Ljajic'in golü ise Göztepe adına büyük şanssızlıktı.

Temsilcimiz bu şok gole rağmen oyundan kopmadı ve tekrar ilk yarıdaki gibi oyun sistemine geri döndü. Önce Halil ve sonra Ndiaye mutlak gol pozisyonlarından yararlanamadı mı diyeyim yoksa Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin mi başarılıydı bilemiyorum. Transfer sezonunun bitmesine bir hafta kaldı. Yönetimin birkaç oyuncuya daha imza attırmak için uğraştığını biliyorum. Gelen oyuncular Peter Zulj gibi takıma direkt katkı sağlarsa Göztepe birçok takımın canını yakar ve ligi üst sıralarda bitirir.