Göztepe, Süper Lig'de üç puan hasretini Konya deplasmanında bitirirken yeni transfer Peter Zulj maça damga vuran isim oldu.

Ligde üst üste alınan başarısız sonuçlardan sonra İlhan Palut ile yollarını ayıran Göztepe'nin Konya deplasmanında nasıl bir sonuç alacağını herkes gibi bende büyük merakla bekliyordum. Yönetim, şu ana kadar görüştüğü teknik adamlarla anlaşmaya varamayınca takımı İlhan Şahin sahaya çıkardı. Kadroda bulunan oyuncuların transferlerinde söz sahibi olan İlhan Şahin, hafta başında takıma katılan Peter Zulj'a ilk onbirde görev verdi.



GÖZTEPE'YE RENK KATTI

Sadece üç gün takımla idman yapan bir oyuncunun (belki takım arkadaşlarının bazılarının isimlerini bile bilmiyordu) maçta nasıl performans göstereceği büyük soru işaretiydi. Ancak Zulj'un, özellikle dikine oynaması iyi oyuncu olduğunu gösterdi.

Attığı iki golle de alınan bu sonuçta en önemli katkıyı sağlayan isim oldu. Göztepe İlhan Palut yönetiminde oynadığı maçlardan sonra gereksiz bir şekilde geriye çekiliyor ve kalesinde gol görüyordu.

Ancak Göztepe'yi bu görüntüsünden hızla uzaklaşmış gördüm. Konyaspor'un tehlikeli ataklarında kaleci İrfan Can yine bildiğimiz gibi kalesinde devleşen isimdi.



İRFAN CAN BAŞARILIYDI

Galibiyeti her ne kadar iki gol atan Zulj'a yazsak da İrfan Can'ın hakkını teslim etmemiz gerekiyor. İlk yarının sonlarına doğru Ndiaye, müsait pozisyonda golü atsa karşılaşma 3-0 olacak ve belki fişi çekecekti. İkinci yarıda Konyaspor, farkı bire indirdi ancak bu golden 3 dakika sonra Zulj durumu 3-1 yaparak "Bu takımda ilk 11'de bana yer verin" mesajını iletti. Konyaspor, durumu 3-2 yapsa da Göztepeli oyuncular galibiyet için nasıl mücadele etmeleri gerekiyorsa öyle oynadılar ve uzun bir süre sonra galibiyeti tekrar hatırladılar.