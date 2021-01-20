Peter Zulj, ligin kalan bölümlerinde de aynı performansı gösterirse Göztepe'nin en iyi transferlerden birisi olarak adını yazdıracaktır. Yazıma bu kadar iddialı bir cümle ile başladım ama inanın Avustaryalı oyuncuyu çıplak gözle izlemek çok keyifli. Geçen hafta üç günlük idmanla Konyaspor maçına çıkan Avusturyalı oyuncu iki gol atarak tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.

Göztepe'ye geleli topu topu 10 gün olan Zulj, Gençlerbirliği maçında da ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni aldı. Zulj, Gençlerbirliği maçında attığı pasların yanı sıra golünü de atarak Göztepe'nin değişmez oyuncusu olacağını gösterdi. Bana göre Göztepe'nin beyni Soner ve Halil'di.

Şimdi bunlara bir de Zulj eklendi.

Hele o büyük ve muhteşem Göztepe taraftarını tribündeki yerini alırsa Zulj, kendisini daha da bulacaktır.



ILK YARIDA IS BITTI

İlhan Palut'un istifasından sonra İlhan Şahin, Konya deplasmanından zaferle dönen kadroyu bozmadan sahaya sürdü. Maçın ilk başlarında rakip orta sahayı kalabalık tutarak Göztepe'yi engellemeye çalışsa da Halil'in hızlı hücumları onların dengesini bozmaya başladı. Temsilcimiz ilk yarıda Zulj, Ndiaye ve Halil ile durumu 3-0 getirince bir anlamda maçı ilk yarıda koparmış oldu. Göztepe'nin ele avuca sığmayın oyuncusu Halil, gol asistleri yaparken bugün Gençlerbirliği kalesine attığı iki golle yıldızlaştı.

Transfer dönemi devam ediyor ara sıra Halil'e transfer teklifleri geldiğini biliyoruz. Başkan Mehmet Sepil'in ne kadar astronomik teklifler gelse de Halil'i mutlaka kadroda tutması gerekiyor.

Teknik Direktör Ünal Karaman da yarın resmi olarak iş başı yaptıktan sonra bu takıma iki üç önemli daha oyuncu takviyesi yapılırsa özlenen Göztepe geri döner ve ligde birçok takımın canını yakacaktır. Şimdiden Ünal Karaman'a hayırlı olsun diyelim.