Süper Lig'de 6 haftadır galibiyeti unutan Göztepe, Antalyaspor'a da mağlup olarak ateşle oynamaya başladı. Ligin ilk haftalarında aldığı galibiyetlerle acaba "Avrupa Kupaları olabilir mi?" diye düşünülen takım bir anda düşme hattının sıcaklığını hissetmeye başladı.Göztepe'nin kadro kalitesi ortada, bunu herkes biliyor. Ara transfer döneminde de en az ilk 11'de oynayacak 4-5 oyuncu alınması gerekiyor. Fakat buna rağmen hocanın bazı hatalarında inat etmesine anlam da veremedim. Trabzon maçında adeta sahada hayalet gibi gezinen Ideye'yi bu maçta da sahada görünce büyük şaşkınlık yaşadım.



PALUT DERS ALMIYOR

Bu takımın şu ana kadar en çok gol atan oyuncusu Ndiaye ama Ideye en uçta oynadığı zaman kenara atılıyor ve oldukça etkisiz kalıyor. Ideye'nin kontratında acaba bizim bilmediğimiz "İlk 11 ve en uçta oynar" diye özel bir madde mi var?Maç boyunca topu ayağında tutan takım Göztepe ama girdiği net gol pozisyonu sayısı ise bir elin parmaklarını geçmez.

Maçın ilk yarısında Titi'nin kaçırdığı pozisyon haricinde benim aklımda hiçbir pozisyon kalmadı. Antalyaspor geçen hafta Galatasaray'a karşı oynadığı gibi topu Göztepe'ye verdi ama Göztepe yan top oynamaktan başka bir şey yapmadı.



TARAFTAR ÇOK ÖZLÜYOR

Antalyaspor yedek kulübesinde Adis Jahovic'i görünce Göztepe'nin Süper Lig'e çıktığı yıl gözümün önünde canlandı.

Ne goller atmıştın be Jahovic. Sonraki yılda da takıma katkı verirken çok az zam yapıldığı için ayrılan golcünün yeri bir türlü doldurulamadı. Göztepe taraftarı inan seni çok seviyor ve özlüyor. Bir çok taraftar Jahovic, bu takımda olsaydı "Jerome, Wilczek, Ideye gibi oyuncuların kahrını çekmezdik" yorumunda bulunmuştur.