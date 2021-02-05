Geçen hafta Denizlispor karşısında ilk yarıda adeta sahada ruhsuz ve isteksiz oynayan Göztepe, o maçta ikinci yarıda varlık gösterse de sahadan mağlubiyetle ayrılınca Malatyaspor önünde futbolcuların nasıl bir reaksiyon göstereceğini merak ediyordum. Kadrolar açıklanınca Büyük Göztepe taraftarı gibi ben de "Acaba Jahovic 11'de maça başlar mı?" diye esame listesine baktım ama golcü oyuncu yedeklerdeydi. Kadroya bakınca ara transferde geldiği günden beri oynadığı futbolla göz dolduran Peter Zulj'un yedek kalmasına bir anlam da veremedim.



AGIRLIGINI KOYDU

Ünal Karaman'ın Zulj'u yedek bırakmasının mantıklı bir açıklaması vardır. Ünal Karaman, Göztepeli oyunculara bu maçta tek pas ve hızlı oynamalarını söylemiş ki oyuncular maça oldukça istekli ve arzulu başladı. Göz-Göz beklediği golü Ndiaye ile buldu. İlk yarının bu skorla bitmesi beklenirken Malatyaspor ilk kez girdiği atakta golü buldu. Maçın ikinci yarısının hemen başlarında Malatyaspor üst üste tehlikeli ataklar geliştirse de kaleci İrfan Can gollere engel oldu. Ünal Karaman, yenilen golde hatası olmasına rağmen iyi mücadele eden Gassama'nın yerine Paluli'yi, Tripic'in yerine de Jahovic, Diabete'nin yerine Zulj'u oyuna aldı.



HOS GELDIN JAHOVIC

Bu değişikliklerden sonra Göztepe oyuna daha ağırlığını koydu. Halil'in ortasında Ndiaye topu filelere gönderdi ve Göztepe'yi öne geçirdi. Göz Göz, Halil ile farkı ikiye çıkarabilecek pozisyonları bulsa da golü atamayınca konuk Malatya'nın golü geldi. Adis Jahovic, tekrar formasına kavuştu. Taraftarın ondan beklentisinin ne kadar yüksek olduğunu kendisi de biliyor.

Göztepe evinde kazanabileceği bir maçı kazanamayarak iki önemli puan kaybetti.