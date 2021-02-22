Geçen hafta Başkaşehir'i mağlup ederek kendine gelen Göztepe'nin Fenerbahçe deplasmanında nasıl bir sonuç alacağı merak edilirken zorlu maç öncesinde Gassama, Berkan ve Zulj'un sakat olması herkesi kara kara düşündürdü. Aslına bakarsak ne yalan söyleyeyim dün üç oyuncunun İzmir'de kaldığını öğrenince ben de biraz ürktüm.

Fenerbahçe'nin maça baskılı başlayacağı, Göztepe'nin orta sahayı kalabalık tutup hızlı oyuncuları ile pozisyon arayacağını futbolla ilgisi olan herkes maç öncesinde biliyordu.

Ünal Karaman'ın gelişi ile dikine oyun anlayışına geçen Göztepe'de kanatlarda Halil ve Ndiaye ile 10 numara pozisyonunda oynayan Diabate veya Zulj en önemli oyuncu olmuştu. Fenerbahçe golü bulup rahatlamak isterken daha 7. dakikada Ndiaye kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Göztepe'nin oyun sisteminin tuttuğu görüldü.

Bu pozisyondan iki dakika sonra Halil, deplasmanda Göztepe'mizi öne geçiren golü atan isim oldu.



KARAMAN'IN PLANLARI TUTTU

Orta sahayı kalabalık tutan Ünal Karaman, Diabete'ye orta alanda Fenerbahçe'nin ataklarını yönlendirecek oyuncularla pas trafiğini kesme göreve vermiş. Futbolcu da bunu başarılı bir şekilde yerine getirdi. İlk yarının sonlarına doğru Mesut Özil'li Fenerbahçe iki gol pozisyonuna girse de kaleci İrfan yine çok başarılıydı. Fenerbahçe, yan toplardan gol bulmak için topu şişirdiğinde ise Göztepe'nin iki kulesi Alpaslan ve Atınç neredeyse her topu aldılar ve Fenerbahçeli oyunculara gol şansı tanımadılar. Göztepeli oyuncular, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda oyun planına sadık kaldılar. Oyun istatistiklerinde Fenerbahçe maç içinde üstün gözükse de Göz Göz, yine hızlı hücumcuları ile pozisyon aramaya çalıştı. Kadıköy'ün bozuk zemini her iki takım oyuncularına da topu fazla yerden oynatma şansı tanımadı. Fenerbahçe'nin gol bulmak için yüklendiği dakikalarda girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek fark ikiye çıkacak belki daha öncesinden rahatlayacaktık. Ancak ikinci yarıda da akıllı oynayan ve rakibe şans vermeyen Göztepe, İstanbul'dan çok önemli bir zaferle ayrıldı.