İlhan Palut sonrasında Ünal Karaman yönetiminde Beşiktaş ve Denizlispor'a mağlup olan Malatyaspor ile 2-2 berabere kalan Göztepe'de yönetim, camia ve taraftar artık bir galibiyet bekliyordu. Gaziantep'te statta yerimi aldığımda Jahovic ve Zulj'u yedek görünce inanın ben de birçok kişi gibi şaşırdım. Geldiği günlerde takımı sırtlayan Zulj ile gol atması için kadroya alınan Jahovic'in yedek kulübesinde olmasının mantıklı açıklamasını hoca yapacaktır.Karaman'ın çıkarmış olduğu kadro ve oyun planı onun bizlere nasıl bir Göztepe izleteceğinin de ipuçlarını verir gibiydi. Hocanın oyun felsefesi hızlı hücum ve topu kendisinde tutmak üzere kurulmuş. Daha çok kontrollü bir oyun tercih edildiği görüldü.

Obinna, Esiti ve Soner'in aynı anda sahada olması "top bizde kalsın" tercihi gibiydi. Rakip de orta alanı kalabalık tutunca takımlar ilk yarıda fazla pozisyon olmadı.



GÖZTEPE VAR'A TAKILDI

29. dakikada savunmadan çıkan Gassama'nın çok güzel ara pasında topla buluşan Ndiaye golünü attı ancak VAR ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Karaman'ın oyuncularına savunmadan çıkmaları yönünde uyarı yaparken Gaziantep köşe atışından golü buldu. Bu golden üç dakika sonrasında Soner, Göztepe'ye beraberliği getirecek pozisyonda topu kaleciye nişanladı. Ataklarını iyice sıkıştıran Göztepe, Halil'in muhteşem golü ile beraberliği buldu. Golden sonra uzun bir bekleyiş ve sonrasında VAR'a giden maçın hakemi bu defa Jahovic'in kalecinin görüş açısını kapattığı gerekçesiyle ofsayt gerekçesiyle golü vermedi. İnanın bu hakemleri de anlamış değilim.

Birçok maçta Göztepe'nin pozisyonlarında VAR'a gitmezken rakipler olunca hemen VAR'a gitmeyi de alışkanlık haline getirdiler.

Yönetim hafta içinde cılız bir sesle VAR'a ve hakemlere yönelik açıklama yaptı ama galiba bu açıklamanın biraz daha gür sesle yapılması gerekiyor. Teknik adamlara işini öğretecek değilim. Onlar tabii ki daha iyi bilirler ancak hala diyorum ki iyi giden takım neden bozulur.

Diabete'ye kadroda yer açmak için oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Zulj neden yedek bekler. Jahovic'in artık bu takıma acilen monte edilmesi gerekiyor.