G öztepe, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Başakşehir'i yenerek üç puandan daha fazlasını hanesine yazdırdı. Ünal Karaman yönetiminde bundan önce oynanan 4 maçta bir puan çıkarabilen Göztepe, bu sonuçlarla düşme hattının sıcaklığını hissetmişti. Tecrübeli teknik adam, hafta boyunca oyuncularını bu maça çok iyi motive etmiş ve oyuncular da maçın başından sonuna kadar arzu ve istekli bir şekilde sahada mücadele ettiler.

Ara transfer döneminde Göztepe'ye gelen ve oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Zulj'un Karaman tarafından ilk 11'den kesilmesine herkes tepki göstermişti. Başakşehir maçında hoca da bu inadından vazgeçti.

Zulj hem oynadığı futbol hem de penaltıdan attığı golle "Benim yerim bu takımda 11'dir" mesajını bir kez daha verdi. Bundan önceki maçlarda bir türlü ideal kadroyu bulamayan Ünal Karaman bu maçta da stoperlerin ikisini birden değiştirip Alpaslan ve Atınç'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Bu iki değişiklik takıma olumlu katkı verdi ki Başakşehir ilk yarıda Göztepe ceza sahasında bile etkili olmadı.



GASSAMA YENIDEN DOGDU

Yine devre arasında gönderilmesi düşünülen Gassama adeta Karaman ile yeniden doğdu. Gassama, sağdan bindirmeleri ile alkış alan isimlerden birisiydi. Göztepe'nin ilk yarıda Soner'in kafa vuruşunda golü bulduğu ortayı yapan isim de Gassama idi.

İkinci yarının hemen başında Başakşehir adeta Göztepe kalesini ablukaya aldı. İrfan, Başakşehir'in iki pozisyonunda kalesinde adeta devleşerek gole izin vermedi. Jahovic'in düşürülmesi ile kazanılan penaltıyı Zulj gole çevirmeyi başardı. Bu golden iki dakika sonrasında Zulj'un sert şutunda Jahovic adeta bir savunma oyuncusu gibi Başakşehir kalesine giden golü çıkardı.

Göztepe, 2-0'ın avantajını korumayı hedeflerken Başakşehir farkı bire indirdi. Göz Göz, kalan dakikalarda skoru korumayı başardı. Alınan bu galibiyet ve oynanan futbol, ilerisi için umut verdi.