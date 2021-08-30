Süper Lig'de haftalar ilerliyor transferin bitmesine sayılı günler kaldı ama Göztepe yönetimi nedense takviyeler konusunda hala bekliyor. Geçen yılın kadrosundan ayrılan oyuncuların yerine kadroya takviyeler yapıldı ancak alınan 6 oyuncudan sadece Aslanagic ilk onbirde oynayabilecek seviyede. Yedek kulübesinin yetersiz olması ilk onbirde oynayan oyunculara "Yerim nasıl olsa garanti" mantığına mı itiyor bilemiyorum.

Sivasspor maçının ilk yarısını inanın statta izlerken o kadar sıkıldım ki Göztepe'de kim nerede oynuyor, ne yapmak istiyor anlamadım. Geçen haftaki Malatyaspor mağlubiyetinin faturası Atınç ve Beykan'a kesilmiş ki Ünal Karaman bu oyuncuları yedek kulübesinde tuttu. Stoperde oynayan Marko'nun hala sakatlığı olduğu söyleniyor. Bu oyuncu sakatlığı uzun sürecekse neden bir stoper daha alınmaz ki. Zaten sağ bek ve sol beke transfer yapılması gerektiğini haftalardır yazıyorum.



MİLLİ ARA DEGERLENDİRİLMELİ

Göztepe taraftarının büyük umutlar beklediği Jahovic artık iyice kayıplara alıştı. Ünal Karaman, Sivasspor maçının ilk yarısında ona nasıl tahammül etti inanın şaşırdım. Makedon golcü galiba bu takımda benden başka forvet yok sadece ben oynarım diye rahat rahat oynuyor diyeceğim ama yanlış olacak. İkinci yarı başlarken Ünal Karaman'dan tam bir altın dokunuş geldi. Baku'nun yerine oyuna dahil olan Beykan, Göztepe'yi uyandırdı.

Beykan'ın oyuna girmesinden sonra daha çok topla oynayan Göztepe, Halil ile beraberliği yakaladı ancak ev sahibi ekip tekrar öne geçti. 2. yarıda Göztepe'ye hayat veren Beykan zorlu deplasmanda beraberlik golünü attı. Milli arada yönetimin gereken bölgelere takviyeleri yapmalı. Süper Lig'in şakasının olmadığını herkes biliyor. Ligin başında işler sıkı tutulmazsa sonunda sıkıntılar yaşanıyor.