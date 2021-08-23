Geçen hafta Antalya deplasmanından bir puanla dönen Göztepe, 533 gün sonra muhteşem taraftarının önünde çıktığı maçta Malatyaspor'a 1-0 yenildi.

Serin bir İzmir akşamında oynanan maça giderken tribündeki Göztepe taraftarının desteği ile 'Göztepe, bu maçta fazla zorlanmaz, sahadan galibiyetle ayrılır' diye düşünüyordum. Geçen hafta oldukça etkisiz oynayan David Tijanic'in yerine Beykan ilk on birde sahadaydı.

Beykan da oyunda kaldığı müddetçe iyi paslar verdi ve bir de gol pozisyonuna girdi. Yine geçen hafta ikinci yarıda oyuna giren Baku'yu ilk onbirde bekliyordum ama Ünal Hoca onu tercih etmedi.



ATAMAYANA ATANLAR

İlk yarı boyunca rakip kaleyi Jahovic, Ndiaye, Beykan ve Soner ile yoklayan Göztepe ne yazık ki istediği golü bulamadı.

Malatyaspor'un kazandığı penaltı VAR'dan iptal edilince biraz da şaşırdım.

Çünkü geçen yıllarda genelde bu kararlar fazla değişmiyordu. İlk yarıda Malatyaspor kalecisi Ertaç sahanın yıldızlaşan ismi desem yanlış olmazdı. İkinci yarı Göztepe taraftarının baskısı ile gol ararken Malatyaspor'un ani gelişen atağında konuk takım öne geçti. Malatyaspor'un golünden sonra Göztepe gol için yüklense de skoru değiştirecek hamleyi yapamadı.



TRANSFERLER SART

Malatyaspor maçında kayıpları oynayan Jahovic'e Ünal Karaman 75 dakika nasıl sabretti inanın anlamadım. Ünal hoca Jahovic'ten ümidi kesince genç golcü Ege'yi sahaya sürdü. Antalyaspor maçından sonra da yazdım bu takıma gerekli takviyelerin bir an önce yapılması lazım. Kaliteli bir sağ bek ve golcünün acilen alınması lazım. Hatta sol beke de bir takviye yapılabilse iyi olur.