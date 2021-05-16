Süper Lig'in son haftasında şampiyonluk yarışı kafa kafaya geldi. İzmir deplasmanında Beşiktaş, Göztepe ile mücadele ederken Galatasaray'da Türk Telekom'da Malatyaspor'u konuk etti. Puan eşitliği olduğu için iki maçtan alınacak galibiyet veya atılacak goller şampiyonu belirleyecekti. Son birkaç gündür başta sosyal medyada olmak üzere "Göztepe'nin Beşiktaş maçına nasıl bir kadro ile çıkacağı" ve "Beşiktaş'a karşı nasıl bir futbol ortaya koyacağı" konuşuluyordu.

ŞANLI TARİHİMİZE YAKIŞTI

Başta Başkan Mehmet Sepil ve teknik kadro bu eleştirilerin hepsine kulağını kapamış "Beşiktaş maçı bizim için normal bir karşılaşma" açıklamalarını duyduk. Ben de gazeteden çıkarken "Göztepe ideal kadrosu ile çıkar maçını oynar. Kimin şampiyon olacağı ile ilgilenmez kendi oyununu oynar" diye düşündüm. Esame listesini elime aldım ve aynen tahmin ettiğim gibi Göztepe'nin Ünal Karaman geldikten sonra ideale yakın kadrosu ile sahada olduğunu gördüm.

Sezon boyunca takımı sırtlayan Halil, Alpaslan, Obinna ve kaleci İrfan Can Beşiktaş maçında da sahanın en iyilerindendi. 90 dakika boyunca Göztepe, aslanlar gibi mücadele etti ve rakibine teslim olmadı.

ŞAMPİYONU TEBRİK EDERİM

Pandeminin devam ettiği bu sezonda mücadele eden takımları tebrik ediyorum.

Şampiyonluğu kazanan Beşiktaş'ı da kutluyorum. Göztepe adına sezon Beşiktaş maçı ile tamamlandı. Artık yönetimin ve teknik heyetin pazartesi gününden itibaren gelecek yıl Avrupa Kupaları'nda mücadele edecek takımı kurma çalışmalarına başlamaları lazım. Göztepe taraftarları, Gürsel Aksel Stadı'nda artık Avrupa Kupası maçı izlemek istiyor.