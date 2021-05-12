Ligde kalmayı haftalar öncesinden garantileyen Göztepe'de Ünal Karaman, gelecek sezonun kadrosunu netleştirmek için her hafta değişik kadrolarla sahada yer alıyor. Göz Göz, yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktığı Gençlerbirliği'ne deplasmanda 5-3 yenildi.

Stoper eksikliğinden dolayı Esiti ile Alpaslan savunmada ikili oluştururken savunmanın önünde Yalçın ve Kubilay görev yaptı. En ileri uçta ise golcü olarak takıma alınan ama bu maça kadar sadece bir gol atan Ideye onbirde sahaya çıktı. Karşılaşmaya iyi başlayan Göz-Göz, Soner'in iyi pasında araya giren istenmeyen golcü Ideye durumu 1-0 yaptı. Bu golden sonra galiba taraftarlar 'Bugüne kadar neredeydin Ideye?' diye sormuşlardır. Göztepe ile gelecek yıl da kontratı sürse de ben Ünal Karaman'ın Ideye'yi gelecek yıl kadroda düşündüğünü hiç sanmıyorum.

YALÇIN MESAJ VERDI!

Yine bu maçta ilk 11'de forma giyen Kubilay'ın gelecek yıl kadroda olması zor gözüküyor. As kaleci olarak alınan fakat son haftalarda kadroya bile giremeyen Megyeri de veda edilecek oyuncular arasında yer alıyor. İlk yarıda birçok maçta forma giyen fakat ikinci yarıda kadroya yapılan takviyeler sonrasında forma şansı bulamayan Yalçın, Halil'in ortasında golünü attı. Yalçın attığı golle "Beni de gelecek yıl kadroda düşünün" mesajını verdi. Ligde kalması için mutlaka kazanması gereken Gençlerbirliği ilk yarı biterken durumu 2-1 yaptı. İkinci yarı başında Gençlerbirliği durumu 2-2 getirdi ama daha bu golün anonsu yapılmadan Beykan Göztepe'yi 3-2 öne geçiren golü atan isim oldu. Kazanmak zorunda olduğu için ataklarını sıklaştıran Başkent ekibi, Stancu'nun üç golü ile durumu 5-3 yaptı.

Göz Göz yönetimi, lig biter bitmez kalması istenilen oyuncularla fazla uzatılmadan yeni sözleşmelerin yapılması lazım