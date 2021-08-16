Göztepe, Antalya deplasmanından ilk yarıda ne kadar kötü ise ikinci yarı o kadar iyiyidi. İkinci yarıda oynanan oyun. Geçen yılın iskelet kadrosunu koruyan ve kadroya takviyeler yapan Göz Göz, Antalya deplasmanı ilk 11'ine geçen yıla göre sadece iki değişiklik yaparak sahaya çıktı. Stoperde Dino ve Tijanic ilk onbirde sahaya çıktı.

Oyun sistemi de geçen sezondan farklı değildi. Fakat maçın ilk yarısında Göztepeli oyuncular ilk 15 dakika iyi oynasalar da fakat bir türlü sahada istediklerini yapamadılar.

Savunma ve orta sahadaki top kayıplarından dolayı Antalya atakları başladı.

Berkan'ın yaptırdığı penaltı sonrasında Antalyaspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



BASKI GOLÜ GETİRDİ

Maçın ikinci yarısına başlarken Ünal Karaman'dan altın bir dokunuş geldi ve 10 numara pozisyonunda oynayan Tijanic kenara geldi ve yeni transferlerden Baku sahaya girdi. Bu değişiklik sonrasında Göztepe çift forvete döndü. İkinci yarı ile birlikte topa daha çok sahip olan ve istekli olan Göztepe, kanatlardan etkili bindirmelere başladı. Berkan, Halil Akbunar, Paluli'nin yaptığı ortalarda Ndiaye net iki pozisyondan yararlanamadı. Yine Paluli'nin bir sert şutunda kaleci Boffin başarılıydı.

Göztepe beraberlik için çok yüklendi ve aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. Berkan'ın serbest atışında defanstan ileri çıkan Arslanagic, müthiş bir kafa vuruşuyla Göztepe'ye puanı getirdi.



TRANSFER SART!

Daha sezonun ilk maçında ortaya konulan futboldan dolayı çok fazla eleştirilerde bulunmak istemiyorum. Obinna, Halil, Arslanagic iyi oynayanlar arasındaydı.

Yeni transferlerden Tijanic etkili olamazken yerine giren Makana Baku'nun kumaşı iyi gözüktü. Göztepe ikinci yarıdaki gibi oynarsa geçen yıl olduğu gibi birçok takımın canını yakar. Tüm takımlar gibi Göztepe yönetimi de transfer yapacaktır. İlk etapta bu takıma bir golcü lazım desem sanırım birçok Göztepe taraftarı bana katılır. Yine bir sağ bek de alınmalı gibi gözüküyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın