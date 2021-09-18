18 yıl aradan sonra Altay ile Göztepe İzmir derbisinde karşı karşıya geldi.

Derbide gülen taraf ise siyah-beyazlılar oldu. Her iki teknik adam da orta sahada birbirini kilitleyince içimden zevksiz bir maç izleyeceğim demeye başladım. 20. dakikada Obinna'nın ceza alanı içinde Kappel'e gereksiz müdahalesi sonrasında Altay penaltı kazandı ancak Thaciono penaltıyı auta atınca takımını öne geçirme şansını kaybetti. Bu penaltının hemen ardından bu defa Göztepeli Halil, Altay savunmasındaki Thiam'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Yan hakem ofsayt bayrağını çekti ama devreye VAR girdi ve penaltı kararı çıktı. Altaylı Thaciano ne kadar kötü penaltı attıysa Soner de o kadar çok iyi penaltı atarak takımını öne geçiren isim oldu. Mustafa Denizli, Göztepe'yi iyi etüt etmiş ve kanatları kilitlemeyi başarmasına rağmen kendi savunmasının arkasına atılan toplara çare bulamazsa Altay kalesinde sıkıntılar yaşar.



2. YARI GERİ ÇEKİLDİ

Başakşehir maçının ilk yarısında kıyasıya eleştirdiğim El Mastro doğru kadrosunu bulmuş. Çok kısa sürede takımın başında olmasına rağmen hoca takımın çehresini Başakşehir maçının ikinci yarısından itibaren hızla değiştirdi. 10 numara pozisyonuna Tijanic gelince Soner daha çok insiyatif aldı ve topları yönlendiren isim oldu. İkinci yarıda taraftar desteği ile biraz daha baskılı oynayan Altay, 70. dakikada Kappel ile beraberliği buldu. İkinci yarıda ev sahibi ekip gole ihtiyacı olduğu için ofansif oyuncuları sahaya sürerken Göztepe ise orta sahaya ve kanatlara takviye yapınca pozisyonlara giren Altay oldu. İkinci yarıda Göztepe neredeyse hiç pozisyona girmezken birçok pozisyona giren Altay, uzatma dakikalarında takımı Süper Lig'e çıkaran Marco Paixao ile öne geçti. Göztepe, ikinci yarı gereksiz yere geri çekilince sahadan mağlubiyetle ayrıldı.