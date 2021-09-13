Sivasspor mağlubiyeti sonrasında yönetim radikal bir karar alarak Ünal Karaman ile yollarını ayırdıktan sonra birçok hoca ile anlaşma zemini aranmış yaklaşık 10 günlük arayıştan sonra hafta başında takımın başına "Ben Göztepe'yi 6 aydır izliyordum" diyen Nestor El Maestro getirilmişti. Hocanın bu açıklamasından sonra "Acaba hoca gerçekten Göztepe'yi iyi tanıyor mu?" sorusu kafalarda oluştu. İlk maçtan fazla eleştirmek istemem ama hoca Göztepe'nin kadrosunu hiç iyi etüt etmemiş veya Başakşehir maçına çıkan kadroyu hoca değil başkaları yapmış! Sezon başından beri kayıplarda olan Jahovic ilk 11'de. Jahovic arkasında forma giyen Halil, Ndiaye ve Lourency hepsi kanat ve atletik oyuncular ama topu dağıtma kapasiteleri belli. Zaten savunma Allah'a emanet. Geçen yılın en iyi oyuncusu Atınç ne yaptı ki hala yedekte.



OYUNU SOĞUTTULAR

Bu düşüncelerle maçı izlemeye başladım, taraftar da desteğini ortaya koydu. Henüz maçın 7. dakikasında Deniz Türünç'ün şok golü geldi. Golden sonra Göz-Göz'ün bir topu direkten dönerken konuk takımın tehlikeli ataklarında İrfan Can başarılı kurtarışlarla farkın artmasını engelledi. Tijanic oyuna girdikten sonra sarı-kırmızılıların çehresi değişti. Yeni hocaya tavsiyem Göztepe'yi bu taktikle oynatmak ve elindeki oyuncuları hazır tutmaktan geçer. 10 numara pozisyonunda kim oynayacak onun hazır olması şart. Kanatlardan yapılan ortanın sonucunda Ndiaye, Göztepe'yi oyuna ortak etti. Jahovic formsuz ise hiç tereddüt etmeden Ndiaye forvete çekilir bu sorun çözülür bu kadar basit. Göztepe ikinci yarıda maçı kazandıysa bunda en büyük pay Tijanic'e yazılır. Öte yandan daha iki yıl önce Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Başakşehirli oyuncuların maçın soğutmak için yerden yatması içler açıcı bir durum.

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