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Mehmet Sepil neyi bekliyor? ŞENOL KANTÜRK Mehmet Sepil neyi bekliyor? Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 04.09.2021, 00:00

GÖZTEPE, Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarı ile tekrar buluşunca artık hedef Avrupa'ydı ama bu sezon başındaki yaşananlar taraftarları endişeye sevk ediyor. Sezon başlamadan 6 oyuncu alınmış, aynı teknik kadro ile devam ediliyordu, herkes umutluydu.
Fakat 3 hafta sonrasında taraftar ve camiada karamasarlık hakim. Başkan Sepil'in eski huyu nüksetti ve kötü sonuçlardan sonra Ünal Karaman'a teşekkür edildi, sanki B planı varmış gibi... Sepil ve yönetimin hiç hazırlığı yokmuş ki hala bir hoca ile anlaşılamadı. Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler var ama hala yapılması gereken takviyeler yapılmadı.
Göztepe'nin eksikleri zaten geçen yıldan belliyken, sağ bek, sol bek, savunma önüne ve forvete hala oyuncu alınmadı. Taraftar ve camia transfer beklerken, şimdi herkes birbirine 'Takımın başına kim geçecek' sorusunu soruyor. Yönetimin, bir an önce teknik adamı belirleyip, eksik mevkileri takviye etmesi gerekiyor. Bu sezon yapılan transferlerin durumu da ortada. Karavana atışı yapan scout ekibi de sorgulanmalı.

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