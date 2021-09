Yazımın sonunda yazacağımı ilk başta yazarak başlayayım. Galatasaray mağlubiyetinin faturasını belki bir çok taraftar İrfan Can'a kesecek ancak ona kesmeyelim. Göztepe zaten uzun zamandır deplasmanda Galatasaray'ı (49 yıldır) yenemiyordu. Nestor El Maestro hafta içinde Hatayspor'a mağlup olan kadroyu aynen sahaya sürdü. Demek ki geçen haftaki mağlubiyete rağmen takım yeterli görülmüş! Obinna-Soner-Yalçın orta sahası ile Galatasaray'ın etkili ataklarını kesip hızlı ataklarla gol aramaya çalışıldı. İlk yarıda tüm oyuncular da ellerinden gelen gayreti göster-diler. Galatasaray savunmasının çıkarken yaptığı hatada topu kapan Halil, Ndiyaye'yi kaçırdı ve bu oyuncu da güzel bir vuruşla takımını öne geçirdi. İlk yarıda kaleci İrfan Can'ın kendine o kadar öz-güveni vardı ki yaptığı hata yürekleri ağza getirdi. İkinci yarı başında bu defa İrfan Can'ın hatası mı diyelim, yoksa talihsizlik mi diyelim topu kalemizde gördük. Bu golün şoku atlatılmadan bu defa 55. dakikada Galatasaray öne geçti. Pozisyonu stattan seyrettiğim için canlı canlı gördüm Galatasaraylı oyuncu sağ kanattan geliyor, en az 4-5 oyuncuyu geçiyor gol atıyor, İrfan Can buna ne yapsın

GİRESUN MAÇI ÖNEMLİ

Ünal Karaman'dan sonra takımın başına gelen Nestor El Maestro'nun "Göztepe'yi iyi tanıyorum" açıklaması vardı. Oynanan maçlarda o dönemde oldukça kötü durumda olan Başakşehir mağlup edildi. Altay, Hatayspor ve Galatasaray mağlubi-yetleri ise Göztepe'yi düşme hattının içine itti. Ge-lecek hafta Giresunspor maçı kazanılmazsa siz o zaman görün Göztepe'de yaşanacak fırtınayı! Bir-çok yazımda Göztepe transfer komitesinin yapmış olduğu hatalardan bahsediyordum. Kısaca bir not aktarayım. Geçen yıl İrfan Can bu takıma yedek kaleci olarak alınmış, as kaleci olarak Megyeri dü-şünülmüştü. TFF 1. Lig'den gelen İrfan Can, Süper Lig'de 35 maç forma giyerken as kaleci diye alınan Megyeri ne kadar süre aldı biliyoruz. Aynı Megyeri bu yıl da ilk 11'de değil kendisini yedeklerde bile görmüyoruz. Sahi bu oyuncuyu Göztepe'ye kim transfer ettiyse veya kim transfer edelim dediyse önce ona hesap soralım sonra G.Saray mağlubi-yetinin faturasını İrfan Can'a keselim