Geçen hafta sonu İzmir derbisinde ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen derbiden 2-1 mağlup ayrılan Göztepe'nin Hatayspor maçında nasıl bir reaksiyon göstereceğini merak ediyordum. Taraftar yaptığı tezahüratla takıma olan inancını gösterdi ama ya futbolcular ligdeki durumlarının farkında mı? Yönetim sezon başında yapmadığı takviyelerin farkında mı? Devre arası transfer dönemine daha var ama şimdiden yazayım gerekli takviyeler yapılmaz sezonun son haftalarında kabus gibi bir senaryo yaşanabilir.

Teknik Direktör El Maestro da orta sahadaki üstünlüğü ele geçirmek için Obinna-Soner ve Yalçın'dan oluşan bir üçlü kurmuş.

Rakip ilk yarım saatte orta sahada fazla etkinlik gösteremezken Göz-Göz, Soner ve Yalçın ile iki pozisyondan yararlanamadı.



SONUÇ YİNE HÜSRAN

Orta sahadan gelemeyen rakip bu defa kanatları kullanmaya başladı ve 30. dakikada Hatayspor'un direkten dönen topu sanki gelecek olan golü habercisi gibiydi.

5 dakika sonra Hataysporlu oyuncular, kafayla topu filelere gönderdi. İki stoperin arasından kafayla gol yemek Göztepeli oyunculara yakışmadı. İlk kez Arslanagic ile forma giyen Venezuelalı stoper Wilker için henüz bir şey söylemek çok erken ama ilk izlenim fena sayılmaz. Hala diğer stoper Atınç Nukan'ın neden oynatılmadığını da düşünmeden edemiyorum. Yenilen ikinci golden sonra Atınç'ın su şişeni yere çarparak tepki göstermesi 'Ben neden oynamıyorum" demenin isyanıydı. Hala bir oyun sistemini oturtamayan El Maestro bu maçta Göztepe'nin oyun formatına hiç uymayan 4-3-3 gibi birşeyler denedi ama sonuç yine hüsran. Göztepe'nin elindeki 10 numarayı her zaman hazır tutmalı diye Altay maçından sonra yazmıştım ama hoca 10 numarayı hazır tutmayı bırakın onu kadroya bile almadı. Pazar akşamı Galatasaray maçında da alınacak kötü bir sonuç işleri daha da karıştırır.

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