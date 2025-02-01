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Başkan Erdoğan: İzmir tarihinin en bakımsız günlerinde

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Muhalefeti, alternatif vizyon üretme sorumluluğu olmaktan çıkartıp, Türk milletinin düşmanı kim varsa değirmenine su taşıma aracı haline bunlar getirdi" diye ifade etti. Erdoğan ayrıca, "Bir zamanlar medeniyet sembolü İzmir, tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan devrini yaşıyor." dedi.

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