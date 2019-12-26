Yerli otomobil yolda! İşte ilk görüntüsü

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobille ilgili ilk videoyu paylaştı. Yerli otomobilin yollardaki ilk görüntüsü dikkatleri çekti. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile dair detayları paylaşmaya devam ediyor. Grubun resmi Twitter hesabından, “Direksiyonunda biz varız!”, “Her Şeyiyle Bizim” “Yeniliğe Yolculuk” ve “Türkiye’nin Otomobili” etiketleri ile bir video paylaşıldı. Videoda yerli otomobilin brandaya sarılı halde yollardaki görüntüsü dikkat çekti.

Yerli otomobilin lansmanına sayılı saatler kala son görseli Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu Twitter'dan açıkladı.

Farları, A sütunu, aynası, tavan çıtası, tamponu, difüzörünün ardından bugün de elektrik sisteminin görüntüsü yayınlandı. Elektrik sistemiyle birlikte bataryalar ve 4 tekerde de bulunan elektrikli motor ön plana çıktı. Süspansiyon sistemi elemanları olan amortisörler de videolarda yer aldı.

4 tekerden çekişli olacak olan yerli otomobilin arka tarafına ilişkin de silüet oluşmaya başladı. Arka tampon ve stop lambalarına ilişkin de fikir oluştu.

1453 VE 1923 DETAYI

Yerli otomobile ilişkin detaylar açıklanırken sürpriz gelişme yaşandı. Yerli otomobilin iç görseli de yayınlandı. İstanbul'un Fethi'ne yapılan vurgu ile saat 14:53'te otomobilin iç görseli yayınlanmasının ardından 19:23'te de yeni bir görüntü yayınlandı.

Arabanın içinde deri ve ahşap karışımı direksiyon, iç ambyans aydınlatması, alüminyum detaylı difüzröler, 4 cam otomatiği, ve kapı döşemelerinde Selçuklu mimarisi figürler kullanıldı.

SON TEKNOLOJİ OLACAK

Yerli otomobilin elektrikli ve otonom sürüşe elverişli olması bekleniyor. 2022 yılında ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.





ÜZERİNDEKİ ÖRTÜNÜN KALKMASINA BİR GÜN KALDI

Türkiye'nin otomobili, 27 Aralık Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Bilişim Vadisi'ndeki etkinlik ile kamuoyuna tanıtılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, otomobilin yüzünü göstermesinin ardından aracın direksiyonuna geçerek test sürüşü yapması bekleniyor.

Yüzde 100 elektrikle çalışan ve C segment bir SUV olacağı açıklanan yerli otomobilin tanıtılacağı etkinlikte, bir de sedan modelin sergileneceği belirtiliyor.

"TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ"NİN ÖRTÜSÜ KALDIRILIYOR



Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili'nin yürüyen ilk ön gösterimi, 27 Aralık'ta gerçekleştirilecek.Tanıtımı yapılacak yüzde 100 elektrikli C-SUV modelin dışında, daha sonra üretilmesi planlanan sedan modele ilişkin de detayların paylaşılması bekleniyor.



Türkiye'nin, 29 Ekim 1961 yılında "Devrim" arabasıyla başardığı "yerli otomobil üretme" hedefinin üzerinden 58 yıl geçti. İlk yerli Türk otomobil "Devrim"den 4 adet üretilmiş, ancak otomobilin "yetersiz benzin konulması" nedeniyle yolda kalması, Devrim'le ilgili olumsuz propaganda yapanların da seslerinin yükselmesine neden olmuş ve proje, "otomobil yolda kaldı" gerekçesiyle rafa kalkmıştı.



Aradan geçen yıllara rağmen Türkiye'nin ve Türk insanının yerli otomobil arzusu hiç dinmedi. Bu hayali gerçekleştirme sürecinin fitilini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ateşledi.